Yurdun 3 Noktasında Çıkan Orman Yangınları Kontrol Altında

Balıkesir, Bilecik ve İstanbul’da peş peşe orman yangınları çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleriyle yangınlar kontrol altına alındı.

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Balıkesir’in Dursunbey ilçesi, Bilecik ve İstanbul’un Silivri ilçesinde peş peşe yangınlar çıktı. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan büyük mücadele başlattı.

Yurdun 3 Noktasında Çıkan Orman Yangınları Kontrol Altında - Resim : 1

BALIKESİR

Dursunbey ilçesine bağlı Kurtlar Mahallesi’ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler yakındaki ormanlık alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın büyük uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Edremit Kadıköy Mahallesi'ndeki otluk alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yakındaki ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, 11 uçak, 7 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 5 su tankeri ve 45 personelle yangına müdahale edildi. Buradaki yangın da kontrole alındı.

Yurdun 3 Noktasında Çıkan Orman Yangınları Kontrol Altında - Resim : 2

SİLİVRİ

İstanbul’un Silivri ilçesinde ise TEM Otoyolu üzerindeki TOKİ yerleşkesine yakın ağaçlık ve otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı. Alevlere karadan ve havadan müdahale edildi. İstanbul Valiliği, Silivri'de çıkan yangının saat 17.45 itibarıyla kontrol altına alındığını, bölgede soğutma çalışmalarının ise devam ettiğini açıkladı.

Yurdun 3 Noktasında Çıkan Orman Yangınları Kontrol Altında - Resim : 3

BİLECİK

Bilecik’in Bayırköy beldesi Taşçılar mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bilecik Belediyesi, Osmaneli Belediyesi, Bayırköy ve Vezirhan Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 4 helikopter, 16 arazöz, 7 su tankeri, 4 dozer, 10 ilk müdahale aracı ve 142 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucunda yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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