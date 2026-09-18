YÖK’ten Üniversitelere 'Terörsüz Türkiye' Talimatı: İlk Derste İşlenecek

Yükseköğretim Kurulu, üniversitelere gönderdiği yazıyla “Terörsüz Türkiye” hedefinin 2026-2027 eğitim-öğretim yılı açılış törenleri ve ilk derslerde işlenmesini istedi. Yazıda üniversitelerden konuya ilişkin akademik çalışmalar, panel, konferans ve çalıştaylar düzenleyerek sürece katkı sunmaları talep edildi.

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YÖK’ten Üniversitelere 'Terörsüz Türkiye' Talimatı: İlk Derste İşlenecek
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Terörsüz Türkiye” sürecinde üniversitelerin de katkı sunmasına yönelik yeni bir adım atıldı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar’ın imzasıyla üniversitelere gönderilen yazıda, Türkiye’nin huzur ve güvenliğinin yanı sıra milli birlik, beraberlik, kardeşlik ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik önemli bir süreçten geçildiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan 'Terörsüz Türkiye' hedefinin bu süreç açısından önemine dikkat çekilen yazıda, üniversitelerin akademik birikimleri ve araştırma imkanlarıyla sürece katkı sağlamalarının önemine vurgu yapıldı.

ÜNİVERSİTELERDEN AKADEMİK ÇALIŞMALAR İSTENDİ

YÖK’ün yazısında, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin farklı bilim dallarının katkısıyla ele alınması istendi. Konunun sosyal, ekonomik, hukuki, siyasi, kültürel ve güvenlik boyutlarıyla değerlendirilmesi ve bu alanlarda akademik çalışmalar yürütülmesi talep edildi. Üniversitelerden ayrıca konuya ilişkin panel, konferans ve çalıştaylar düzenlemeleri istendi.

İLK DERSTE 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' İŞLENECEK

Yazıda, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı açılış törenlerinde ve ilk derslerde “Terörsüz Türkiye” hedefine yer verilmesinin öğrencilerin konuya ilişkin farkındalığının artırılmasına katkı sağlayacağı belirtildi. Bu uygulamanın toplumsal huzur ve güven ortamının güçlendirilmesi, milli birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi ve toplumsal bütünleşmeye katkı sunacağı ifade edildi. YÖK, üniversitelerden söz konusu sürece ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

Kaynak: AA

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