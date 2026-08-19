YKS Sonuçlarını Paylaşanlar Dikkat! Uzmanlardan Kritik Dolandırıcılık Uyarısı

2026-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından uzmanlardan adaylara dolandırıcılık uyarısı geldi. Sonuç belgelerinde yer alan kişisel bilgilerin sosyal medyada paylaşılmasının dolandırıcıların işini kolaylaştırabileceğini belirten uzmanlar, özellikle adres ve T.C. kimlik numarası gibi bilgilerin gizlenmesini önerdi.

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YKS Sonuçlarını Paylaşanlar Dikkat! Uzmanlardan Kritik Dolandırıcılık Uyarısı
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2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok aday sevincini sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı. Ancak uzmanlar, sonuç belgelerinin paylaşılması konusunda öğrencileri dolandırıcılık riskine karşı uyardı. Uzmanlara göre sonuç sayfalarında bulunan kişisel bilgiler, dolandırıcıların adaylara ulaşmasını kolaylaştırabiliyor. Bu bilgiler üzerinden öğrencilerle iletişime geçilebildiğine dikkat çekildi.

YKS Sonuçlarını Paylaşanlar Dikkat! Uzmanlardan Kritik Dolandırıcılık Uyarısı - Resim : 1

'KENDİLERİNİ BANKACI VEYA SİGORTACI OLARAK GÖSTEREBİLİRLER'

NTV'nin haberine göre Bilişim Uzmanı Osman Demircan, sınav sonuç belgelerinde önemli miktarda kişisel veri bulunduğunu belirtti. Demircan, kişisel bilgilerin açık şekilde paylaşılması halinde bu verilerin dolandırıcıların eline geçebileceğini söyledi. Dolandırıcıların elde ettikleri bilgilerle kişilere bankacılık veya sigorta işlemleri bahanesiyle ulaşabileceğini belirten Demircan, "Kendilerini bankacı ve sigortacı olarak göstermek için sizin kişisel bilgilerinizi söyleyerek güven elde edebilirler" diye ifade eden Demircan, kentteki burs imkanları veya öğrenci evleri gibi konularda kişiye özel ilanlar gönderilebileceğini belirtti.

YKS Sonuçlarını Paylaşanlar Dikkat! Uzmanlardan Kritik Dolandırıcılık Uyarısı - Resim : 2

'KİMLİK NUMARANIZ KAPALI OLMASI GEREKİYOR'

Demircan, adayları uyarıp ne yapılması gerektiğini şöyle anlattı:

"Paylaştığımız sınav sonuçlarında olabildiğince adresle ilgili bölümlerin, T.C. kimlik numaramız gibi önemli kısımların kapalı olması gerekiyor. Verilerin kimseyle paylaşılmaması ilerleyen dönemlerde dolandırılma riskini de en aza indirgeyecektir."

Kaynak: Ntv

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