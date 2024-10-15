Yine Bir Suç Makinesi Dehşeti Daha! Polise Silah Çekti, Ortalık Bir Anda Karıştı

İstanbul Pendik'te, hırsızlık ve yağma suçlarından 4 ayrı kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve izinli çıktığı cezaevine geri dönmeyen 19 yaşındaki Mansur Çimen, polis ekipleri tarafından yakalanırken gözaltına alınmak istenen firari hükümlü, kaçma girişiminde bulunarak polise silah çekti ancak firariye müdahale eden polis ve vatandaşlar, şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

POLİSE SİLAH ÇEKTİ, VATANDAŞ ENGEL OLDU

7 Eylül 2024’te Pendik’te yaşanan olayda, şüpheli hareketleri fark eden polis ekipleri, Mansur Çimen'i durdurdu. Kelepçelenmek üzereyken çantasından çıkardığı tabancayı doldurmaya çalışan Çimen, polislere karşı silahla direnmek istedi ancak polis ve çevredeki vatandaşlar anında müdahale ederek silahı şüpheliden aldı.

Olay sırasında yaşanan bu korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırgan, etkisiz hale getirildikten sonra tutuklanarak 2 ayrı suçtan 7 buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaya başlandı.

‘BİR ANDA KARGAŞA OLDU’

Olayı tanıklık eden esnaf Nurcan Deniz, “Bir anda kargaşa oldu. Sivil polisler müdahale ettiği sırada adamın elinde silah vardı. Esnaf bir anda adamın üzerine çöktü. Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak götürüldü. Olayda insanlar panikle etrafa kaçıştı. Silah patlamadı” şeklinde konuştu.

TUTUKLNARAK HAKİM KARŞISINA ÇIKARILDI

Pendik'te yakalanarak tutuklanan Mansur Çimen, "görevi yaptırmamak için silahla direnme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Anadolu 70. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Çimen suçlamaları reddederek, silahı kullanmak değil yok etmek için fırlatmaya çalıştığını iddia etti ancak mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İHA