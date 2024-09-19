Yıldırım Düşmesi Sonucu Kalbi Duran Çiftçi'yi Hayata Bağladı

Kars'ta bulunduğu bölgeye yıldırım düşmesiyle baygınlık geçiren ve kalbi durduğu belirlenen çiftçi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Yoğun Bakımda uygulanan tedaviyle hayata bağlandı.

Kars'ın Çakmak köyünde çiftçilik yapan 34 yaşındaki Suat Alp Yörük, 6 gün önce arazide yakınına yıldırım düşmesiyle baygınlık geçirdi.

İhbar üzerine köye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve kalbi durduğu belirlenen Yörük, Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bilinci kapalı olan Yörük, hastanenin acil yoğun bakım biriminde tedaviye alındı. Burada acil tıp uzmanlarınca uygulanan yoğun tedaviyle 3 gün sonra şoktan çıkan ve hayati tehlikeyi atlatan Yörük, sağlığına kavuştuktan sonra taburcu edildi.

SAĞLIĞINA KAVUŞTUĞU İÇİN MUTLU

Başına gelen talihsiz olaya üzüldüğünü ifade eden Yörük, "Hava yağışlıydı, evin yakınlarında açık arazide geziyordum, aniden yıldırım düşünce bayılmışım, şuurum kapanmış. Başka şey hatırlamıyorum, gözümü hastanede açtım." dedi.

Yörük, yoğun bakım tedavisinin tamamlandığını belirterek, kendisini iyileştiren doktor ve hemşirelere teşekkür etti.

YAĞIŞLI HAVALARDA SIĞINACAK YER YOKSA 'BÜRÜNME' POZİSYONUNA GEÇİN

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, gök gürültülü ve yağışlı havalarda yıldırım çarpma ihtimaline karşı kapalı yere sığınma imkanı olmayanlara "bürünme" pozisyonuna geçmesini önerdi.

İlkbaharda olduğu gibi sonbaharda da yıldırım isabet etmesine bağlı vakaların sık görüldüğünü belirten Çakır, "Son zamanlarda Erzurum'da yıldırım çarpması ve gök gürültülü günler geçirdik. O dönemde Kars ve yakın çevreden hastalar geldi ve bazı hastalar maalesef vefat etti." ifadelerini kullandı.

Çakır, yağışlı havalarda, açık alanların yanı sıra, stadyumlarda, yüksek kesimlerde bulunanların, hayvan otlatanların ve ağaç yanına saklananların yıldırım isabet etmesi riski altında olduğunu vurguladı.

Yıldırım çarpması sırasında metale dokunmaktan uzak kalmak gerektiğini belirten Çakır, "Ev içindeysek camı, kapıyı kapatmak, elektrik işi yapıyorsak bırakmak önemli çünkü yıldırımın yüksek binaları çarpması nadir değildir. Açık havadaysak yüksekten alçağa inmek, bir dağın tepesinde isek çukur yerlere kaçmak gerekli. Yıldırım çarpma ihtimaline karşı açık havadaysak gidecek, sığınacak yer ve araç yoksa depremde olduğu gibi 'bürünme' pozisyonu almak, çömelmek önemli." diye konuştu.

SUNİ TENEFFÜS VE DOĞRU KALP MASAJIYLA KOLAYCA HAYATA BAĞLANABİLİR

Çakır, Karslı hastanın yıldırım düşmesiyle kalbinin durduğunu, bilinç kaybı yaşadığını, yanık olmayan vücudunda küçük çaplı delikler oluştuğunu belirtti.

Yıldırımın aynı elektrik çarpması gibi gerçekleşmiş olduğunu dile getiren Çakır, şunları kaydetti:

"Yıldırım isabet eden hastalar, suni teneffüs ve kalp masajını doğru yaptığınızda çok kısa sürede kolayca hayata bağlanır. Yıldırım, elektrik akımı, kalp ise elektriksel mekanizma ile çalıştığından kalp üzerinde ciddi etkileri ortaya çıkabilir. Yıldırımın kalbe etkisi olduğu gibi ciddi yanıklara da neden olabiliyor."

Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, yıldırım isabet eden kişinin üzerine toprak atmak ya da toprağa gömmek gibi bir ilk yardım uygulamasının olmadığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA