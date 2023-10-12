Yerlikaya: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığına saldırı girişimine yönelik canlı yayında açıklama yaptı.

Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Hainler yaptıklarının bedelini ödeyecekler. Bir daha terör nedeniyle kapalı tek bir yaylamız, terk edilmiş tek bir köyümüz dahi olmayacaktır.

Terörle mücadelede polis ve jandarmamızın 120 günde gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili veriler şöyle: İHA ve SİHA'lar 21 bin saat uçuş gerçekleştirdi. Bin 132 şehirde operasyon gerçekleştirildi. 309 terörist etkisiz hale getirildi. FETÖ'ye yönelik bin 786 operasyon yapıldı. DEAŞ'a yönelik 377 operasyon yapıldı. Sol terör örgütlerine yönelik 102 operasyon yapıldı. Etkisiz hale getirilen teröristlerin ikisi kırmızı, altısı turuncu, on yedisi geri kategoride yer alıyordu.

Teröre katılım sayıları yok denecek kadar azaldı. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız.

Türkiye Yüzyılı'nda uyuşturucuyu küresel bir felaket olarak görüyoruz. Temel hedefimiz Türkiye'nin uyuşturucu bölge için yasaklı bölge olmasını sağlamaktır. Uyuşturucu rotalarının değişmesi için mücadele ortaya koyarken topluma dönük bilinçlendirme faaliyetlerini artırıyoruz. Uyuşturucuya göz açtırmayacağız. Gölge gibi takipteyiz. Hepsinin bir bir tepelerine çöküp nefeslerini kesip adalete teslim edeceğiz. 120 günde 80572 operasyon gerçekleşti. 98198 şüpheli gözaltına alındı 8379'u tutuklandı.

Çağımızın küresel sorunlarının başında göç var. Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 274 bin. İkamet izinli yabancı sayısı 1 milyon 150 bin. 281.177 uluslararası koruma altındaki yabancı bulunuyor. 2937 operasyonda 3975 göçmen kaçakçısı yakalandı, 1225'i tutuklandı. 112404 düzensiz göçmen yakalandı. Bunlardan 48.339'u ülkelerine gönderildi. İstanbul'da 304 operasyon yapıldı. Yakalanacağını anlayan ikamet süresi biten 120 bin 531 yabancı ülkemizden ayrıldı. Hudut birliklerimizin başarılı çalışmaları ile 120 günde 80.946 göçmenin sınırdan girişi engellendi.

İstanbul'da bugüne kadar düzensiz göçmenlere yönelik 304 operasyonlarda 94 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 42257 göçmen yakalandı şimdiye kadar. Pilot şehir olan İstanbul'da 20 mobil göç noktasını çektik ve bunların yerine araç verdik. Ankara İzmir, Bursa ve Adana'da olmak üzere toplamda 50 mobil araç bulunuyor. Bu çalışmalarımız sonucunda düzensiz göçmenler artık yeni göç rotası arayışına girdi. Organizatörler "Türkiye'de artık sıkı denetim var, gitmeyin" diyorlar. 120 günde bu noktaya gelindi. Algı çok önemli.