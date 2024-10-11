Yer: Başakşehir... Önüne Geleni Bıçakladı! Görüntüler İnfial Yarattı

Türkiye, İstanbul Başakşehir'de yaşanan bir bıçaklı saldırı olayıyla bir kez daha sokaklardaki güvenlik sorununu tartışmaya başladı. Görüntülerde, bir saldırganın sokakta yürüyen insanlara bıçakla saldırdığı ve kaçtığı anlar kaydedildi. Saldırıda 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

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Yer: Başakşehir... Önüne Geleni Bıçakladı! Görüntüler İnfial Yarattı

Semih Çelik'in geçen hafta İstanbul'da işlediği vahşi cinayetler hafızalardaki yerini korurken, Başakşehir'de yeni bir olay yaşandı.

Yer: Başakşehir... Önüne Geleni Bıçakladı! Görüntüler İnfial Yarattı - Resim : 1

Başakşehir'de bir kişinin elindeki bıçakla sokakta yürüyen vatandaşlara rastgele saldırdığı görüntüler infial yarattı.

Yer: Başakşehir... Önüne Geleni Bıçakladı! Görüntüler İnfial Yarattı - Resim : 2

GÖRÜNTÜLER DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Saldırı anları kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yolda yürüyen vatandaşlar, bir anda siyah giyimli bıçaklı saldırganın üzerine koştuğunu fark edince panikle kaçışmaya başlıyor.

3 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda 3 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Yer: Başakşehir... Önüne Geleni Bıçakladı! Görüntüler İnfial Yarattı - Resim : 3

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