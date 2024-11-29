Yenidoğan Soruşturmasında Kapatılan Hastanelerle İlgili Yeni Gelişme

SGK'dan fazla para alabilmek için yoğun bakımdaki bebekleri öldürdükleri iddiasıyla aralarında doktorlar, hemşireler ve 112 çalışanlarının da olduğu çok sayıda kişinin yargılaması sürüyor. Türkiye'yi sarsan davanın 10. gününde yeni gelişmeler yaşandı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde 'Yenidoğan Çetesi' yöneticisi ve üyesi şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konuldu.

HASTANELERE KAYYIM ATANDI

Çete üyelerinin çalıştığı ve adı soruşturma dosyasına giren hastaneler olayların ortaya çıktığı ilk günlerde kapatılmıştı. Günlerdir hizmet vermeyen hastanelere de bugün kayyım atandı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre, MASAK, 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında adı geçen sağlık kuruluşlarının hesaplarını incelemeye aldı.

Erdinç, kararı şöyle aktardı:

"Soruşturmada adı geçen özel sağlık hizmeti veren kuruluş ve şirketlerden hastanelerin çalışma ruhsatlarının Sağlık Bakanlığınca iptal edildiği, bu nedenle hastanelerin faaliyetlerine son verilerek içinde bulunan hastaların başkaca hastanelere nakledildiği, hastanelere ait ilaç gibi tıbbi tedavide kullanılan materyallerin bozulma riskinin ortaya çıktığı, bu nedenlerle gerek kamunun zarara uğradığı gerekse de vatandaşların mağduriyetine neden olunma riskinin ortaya çıktığı, tüm bu olumsuz durumlara mani olunabilmesi amacıyla söz konusu hastanelerin ancak Ceza Muhakemesi Kanunu 133.maddesinde düzenlenen "Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini" müessesi kullanılarak kayyım aracılığıyla yani Devlet eliyle yönetilerek tekrar faaliyete geçirilmesinin sağlanması suretiyle mani olunabileceği, Bu kapsamda Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini için Sulh Ceza Hakimliğinden 27 Kasım 2024 günü Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinden istenen ve kabul edilen kayyım talebi ile

1- Akabe Sağlık Tesisleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren sadece "Avcılar Hospital Hastanesi"

2- Doğamed Sağlık Hizmetleri http://San.ve Tic. A.Ş, bünyesinde faaliyet gösteren sadece ''Özel Doğa Hospital Hastanesi"

3- Ekip Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren sadece ''Özel TRG Hospitalist Hastanesi'' ve ''Silivri Kolan Hastanesi"

4- Güney Hastanesi Sağlık Hiz Ltd Şti, bünyesinde faaliyet gösteren sadece ''Esenler Güney Hastanesi"

5- Beymed Sağlık İnş. San. ve Tic. Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren sadece ''Özel Birinci Hastanesi"

6- Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren sadece ''Özel Avrupa Şafak Hastanesi" ve "Özel İstanbul Şafak Hastanesi'

7- Refik Arslan Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren sadece ''Özel Bağcılar Şafak Hastanesi"

8- Reyap Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi, bünyesinde faaliyet gösteren sadece ''Özel Reyap İstanbul Hastanesi" ve "Çorlu Reyap Hastanesi" kayyım atanmasına karar verildi."