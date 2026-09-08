YENİ Parti’den Üsküdar Tepkisi! Zeynel Emre: 'Anayasal Düzen Ortadan Kaldırıldı'

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YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından yenilenen başkan vekilliği seçimini değerlendirdi. Seçimi AK Parti’nin adayı Dündar Ziya Gültekin’in kazanmasına tepki gösteren Emre, “Üsküdar Belediyesi işgal edilmiş, Anayasal düzen ortadan kaldırılmıştır” dedi.

Emre, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasına A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Avrupa şampiyonluğunu kutlayarak başlayan Emre, YENİ Parti’nin düzenlediği halk buluşmalarına da değinerek vatandaşların yoğun ilgisinin iktidar yolculukları açısından önemli olduğunu belirtti.

'BİR BELEDİYE ÇALINMIŞTIR'

Emre, “Şimdi bunun adı nedir? Bunun adı da hırsızlıktır. Bir belediye çalınmıştır. Halkın iradesi çalınmıştır. Üsküdar halkına, İstanbul halkına saygısızlık yapılmıştır. Milli iradeye darbe yapılmıştır. Elbette sandıkta bunun hesabı sorulur” dedi.

Emre'nin açıklamaları şu şekilde:

'HER TÜRLÜ BASKIYI YİYORUZ'

“Yani adalet dağıtması gereken adliyeler nasıl olur da bir seçime hile karıştırmak üzere çalışır? Nasıl olur da siyasileri tehdit eder? İşin içinde bakanlık var, valilik var. Bakın, Üsküdar'ın bir önceki belediye başkan yardımcısı şimdi Adalet Bakan Yardımcısı. Kartal Adliyesi var. Yani orada meclis üyeleri aleni bir şekilde bunu söylüyor. ‘Her türlü baskıyı yiyoruz. Çağırıp diyorlar ki buna oy vereceksin.’ Şimdi bunun adı nedir? Bunun adı da hırsızlıktır. Bir belediye çalınmıştır.

'SANDIKTA HESABI SORULUR'

Halkın iradesi çalınmıştır. Üsküdar halkına, İstanbul halkına saygısızlık yapılmıştır. Milli iradeye darbe yapılmıştır. Elbette sandıkta bunun hesabı sorulur. Hani söz aldıklarında işte ‘Güneş Motel, Güneş Motel’ diyorlar ya; bin beteri, bin beteri! Emin olun tıpkı Susurluk gibi bir çeteye işaret etmektedir. Bir yuvalanmış çete, almış istediği gibi at koşturuyor. ‘Tutuklarım’ diyor, ‘malına çökerim’ diyor, ‘aileni tutuklarım, aileni serbest bırakırım’ diyor.

'TÜRKİYE'Yİ KURTARMAMIZ LAZIM'

Bu çürümeden Türkiye’yi kurtarmamız lazım. Bugün burada yaşadığımız, gördüklerimiz sadece YENİ Parti'nin, bize oy veren seçmenlerin problemi değildir. Bu, tüm Türkiye siyasetinin, Türk siyasetinin sınavıdır, herkesin problemidir. Tüm siyasi partilerin problemidir. Bu haliyle seçimlerin anlamsızlaştığı, sıradanlaştığı bir döneme doğru gidilmektedir. Üsküdar Belediyesi işgal edilmiş durumdadır. Bu tablo çok açık bir şekilde orta yerde durmaktadır. Demokrasi, milli irade hepimize lazım. Cumhuriyeti el birliğiyle korumamız, kollamamız lazım. Bu yapılan, tamamen ülkedeki anayasal düzenin değiştirilmesidir, ortadan kaldırılmasıdır.”

Kaynak: ANKA