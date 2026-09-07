YENİ Parti Genel Başkanı Özel'den Bakırhan ve Hatimoğulları'na Tebrik Telefonu

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti’nin 5. Olağan Büyük Kongresi’nde eş genel başkanlık görevlerine yeniden seçilen Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları’nı telefonla arayarak tebrik etti. Özel, kongrede parti organlarına seçilen tüm isimlere de başarı dileklerini iletti.

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YENİ Parti Genel Başkanı Özel'den Bakırhan ve Hatimoğulları'na Tebrik Telefonu
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DEM Parti 5. Olağan Büyük Kongresi’nde Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, eş genel başkanlık görevlerine yeniden seçildi. Kongrenin ardından YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yeniden göreve getirilen Bakırhan ve Hatimoğulları’nı telefonla arayarak tebrik etti.

YENİ Parti Genel Başkanı Özel'den Bakırhan ve Hatimoğulları'na Tebrik Telefonu - Resim : 1

PARTİ ORGANLARINA SEÇİLENLERE BAŞARI DİLEDİ

Özel, görüşmede Bakırhan ve Hatimoğulları’nı yeni dönemleri nedeniyle kutlarken, kongrede parti organlarında görev almaya hak kazanan tüm isimlere de çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: ANKA

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Özgür Özel Tuncer Bakırhan Tülay Hatimoğulları
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