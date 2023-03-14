Yeni mafya - bürokrasi ilişkisi ortaya çıktı: Erdoğan'ın yol arkadaşının çocukları, Halil Falyalı'yla şirket kurmuş; biri Dışişleri'nde bakan yardımcısı

Adı uyuşturucu ticareti, yasa dışı bahis, milyonlarca dolar kara para aklama, şantaj arşiviyle anılan ve bir yıl önce öldürülen Kıbrıslı kumarhane ve sanal bahis işletmecisi Halil Falyalı’nın Türkiye'de dikkat çeken ilişkileri ortaya çıktı.

Halk TV muhabiri Seyhan Avşar, uzun yıllar örtülü ödeneğin başında bulunan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Maksut Serim'in, Dışişleri Bakan Yardımcısı koltuğunda oturan oğlunun Falyalı ile şirket ortağı olduğunu ortaya koyan belgeleri aktardı. Şirketin kurulduğu tarihte Halil Falyalı hakkında Türkiye’de yakalama kararı bulunuyordu.

PEKER'İN İDDİALARIYLA GÜNDEME OTURDU

Siyaset ve bürokrasiye pay dağıtmadan ayakta kalamayacağı iddia edilen Halil Falyalı, 100 milyar TL’lik yasa dışı bahis pazarını elinde tutan bir isimdi. Türkiye’de adı çeşitli soruşturmalara karışmış ancak her seferinde ismi dosyalardan çıkarılmıştı.

Türkiye’de hakkında yakalama kararı bulunan Falyalı, ABD tarafından da kara para aklama ve uyuşturucu ticareti suçlamasıyla aranıyordu. Falyalı ismi Türkiye’nin gündemine ise organize suç örgütü yöneticisi Sedat Peker'in videolarındaki ifşalarla oturdu.

Peker yayınladığı videolarda Türkiye'nin son başbakanı Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya giderek iki ülke arasındaki uyuşturucu rotasını görüştüğünü öne sürerek, Yıldırım'ın Kıbrıs'a gittiğinde Halil Falyalı'nın misafiri olduğunu ve Falyalı'nın 'uyuşturucu para trafiğini yönettiğini' iddia etti.

Ayrıca Falyalı’nın elinde siyasilere şantaj görüntüleri olan arşivin bulunduğunu iddia ediyordu. Yer altı dünyası için önemli bir isim olan Falyalı 8 Şubat 2022 tarihinde Girne’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

SERİM AİLESİNİN HİSSESİ YÜZDE 10

Halil Falyalı’nın öldürülmesinin ardından ortaya çıkan belge "Bürokrasi yer altı dünyasının kara parasından nemalandı mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Belgeye göre 22 Aralık 2020’de Northern Assocıates Tradıng Limited (Kuzey Ortakları Şirketi) isimli bir şirket kuruldu. Şirketin üç ortağı var. Biri uzun yıllar örtülü ödeneğin başında bulunan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Maksut Serim’in, Dışişleri Bakan Yardımcısı koltuğunda oturan oğlu Yasin Ekrem Serim, diğeri Maksut Serim’in bir şirkette yönetici olan oğlu Halil İbrahim Serim ve üçüncü ortak ise mafya lideri Halil Falyalı.

Şirketin sermayesi 11 milyon 25 bin TL iken, Serim kardeşlerin hisse oranı yüzde 10 olarak yer alıyor evraklarda. Şirketin sözleşmesinde ise yok yok. Arazi satışından, inşaata, makine ithal ve ihraç etmek, her türlü restoran, bar, gece kulübü, diskotek çalıştırmaya… Liste uzadıkça uzuyor.

Maksut Serim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden beri yol arkadaşı. Erdoğan, Maksut Serim'e uzun yıllar örtülü ödeneğin kasasını teslim etti. Erdoğan yol arkadaşının oğlunu da unutmadı. Girne Amerikan Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünden mezun olan Yasin Ekrem Serim Dışişleri Bakan Yardımcılığı’na kadar yükseldi.

Yasin Ekrem Serim 2014 yılında eski AKP Trabzon Milletvekili Safiye Seymenoğlu'nun kızı Çağla ile evlenmiş nikah şahitliğini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı.