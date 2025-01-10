Yazar Selim İleri'ye Veda, AKM'de Tören Düzenlendi

Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Yazar Selim İleri için Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) veda tören, düzenlendi.

Selim İleri için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende, yazarın fotoğraflarından oluşan kısa film gösterimi yapıldı. Törene yazarın ailesi, dostları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

YEĞENINDEN DUYGULANDIRAN SÖZLER

Törende bir konuşma yapan yeğeni Ferhat Nutku, "Dayım kendisiyle ilgili konularda beni tembihlemişti. Benden izin almadan asla bir şey yapma demişti. Maalesef şimdi ondan izin almadan bir konuşma yapacağım. Affet beni" diyerek sözlerine başladı.

Nutku, "Mutsuz çocukluk kırık aşk hikayeleri yarım kalmış yaşamlar, yaşanmışlıklar Selim İleri'nin hayatıdır. Sanatın sadece her şeyi değiştirebileceğine inandı. Şimdi senin bıraktığın yalnızlıkla kitaplarınla baş etmeye çalışacağız" dedi.

"VARLIĞINA ŞÜKRANLA DAİMA"

Arkadaşı yazar Ayşe Sarısayın da törende yaptığı konuşmada, "Çok üzgünüm çok üzgünüz hepimiz. Çok yönlü kültür sanat insanı. Sevgili dostum Selim İleri için birşeyle söylemek çok zor. Varlığına, ardında bıraktığı ve bize emanet ettiği kitaplara, dostluğuna bana öğrettiği ve yaşattığı tüm duygulara şükranla daima" ifadelerini kullandı.

CENAZE NAMAZI VANİKÖY CAMİSİ'NDE

Selim İleri'nin cenazesi, AKM'de düzenlenen törenin ardından, öğle namazını takiben Vaniköy Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Sahrayıcedit Mezarlığı'ndaki aile kabristanında son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: DHA