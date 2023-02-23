Yayına deprem bölgesinden bağlanmıştı: Halk TV muhabirine çekiçli saldırı

Aracından elinde çekiçle inen bir kişi, Malatya'dan canlı yayın bağlantısı yapan Halk TV muhabiri Ferit Demir'e saldırdı. 

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Malatya'da enkaz kaldırma çalışmalarını takip eden Halk TV ekibine saldırıda bulunuldu. Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi programına canlı bağlanan Ferit Demir, bu sırada çekiçli bir saldırgan tarafından tehdit edildi.

Canlı yayında olaya tanık olan Arslan, "İhbar ediyorum! Ne adına, kim adına?" diye sorarak "Halk TV sussun istiyorlar, Halk TV muhabirleri hiç konuşmasın istiyorlar" diye isyan etti.

Malatya'dan canlı yayın yapan Demir, o anları şöyle anlattı:

"Daha önce de bu enkazın önünde birçok yayın yapmıştık. Valiliğin açıklamasını okuyacaktım. Malatya'da 14 bin çadır dağıtıldığını, merkezde 3 bin çadır kurulduğunu, 20 bin vatandaşın barındığını, 45 ayrı noktada yemek dağıtıldığını anlatıyordum.

'YALAN SÖYLÜYORSUNUZ'

Tam o sırada kamyonetle geçen bir vatandaş camını indirerek 'Yalan söylüyorsunuz, devlet burada var' diye bağırmaya başladı. Çekiç alarak yanımıza geldi. Hepinizi öldürürüm, gebertirim' diye tehditlerde bulundu. Oradan geçen iki vatandaş 'doğruları anlatıyor' dedi. Onları da tehdit etti, sizi de öldürürüm dedi. Uzun süre 'sizi öldürürüm, vururum, hükümete bir şey söylemeyeceksiniz' diye tehditlerde bulundu. Elinde çekiç de vardı. Sonra iki polis memuru geldi, şikayetçi olduğumuzu söyledik ama herhangi bir işlem yapmadı. 'Size vurmadığı için, kafanıza vurmadığı için işlem yapamam. Belki bir sıkıntısı vardır gergindir' dediler. Yelekleri üstündeydi. Israrla şikayetçi olduğumuzu söyledik, çekiçle size vurmadığı için işlem yapamayız dedi."

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