Yasa Dışı Bahis Beynin Kimyasını Değiştiriyor!

Uzman Psikolog Betül Aydınaydoğdu, internet ve telefon kullanımının artmasıyla birlikte gençler arasında kumar bağımlılığının yaygınlaştığını belirtti. Aydınaydoğdu, sanal bahis sitelerinin "tehlikeli bir virüs" gibi çalışarak beyin kimyasını değiştirdiğini ve bireyleri çevresel etkilere karşı duyarsızlaştırdığını söyledi. Bu durumun, kısa süreli haz ve dopamin salgılayarak duygu ve düşünceleri olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Türkiye gazetesinden Samet Eker'in haberine göre, kumar bağımlılığının, kişilerin günlük yaşamını bozarak yemek yeme, düzenli uyuma ve çalışma gibi temel faaliyetleri etkilediğini belirten Aydınaydoğdu, bu bağımlılığın ruh hâlinde hızlı değişimlere, karar vermede zorluklara ve takıntılı düşüncelere yol açabileceğini vurguladı. Aydınaydoğdu, "Tehlikeli bir virüs olan bahis siteleri, zamanla beyin kimyasını değiştirdiği için çevresel etkilere karşı bireyleri duyarsızlaştırarak, kısa süreli haz ve dopamin salgılatıyor. Bu da duygu ve düşünceleri olumsuz etkiliyor. Kişinin günlük rutinini gerçekleştirmesine engel olan kumar bağımlılığı, yemek yeme, düzenli uyuma ve çalışma gibi faaliyetlerini bozuyor. Bağımlılık, kişilerde ruh hâlinde hızlı değişimlere, karar vermede zorlanmaya, dürtüselliğe ve kompulsiviteye (takıntılı düşünce) yol açabiliyor. Tuzağa düşen bireyler, kontrolü kaybedip sistemin içerisine düşüp kayboluyorlar." ifadelerini kullandı

İNTİHAR RİSKİ ARTIYOR

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün ise gençlerin yasa dışı bahis bağımlılığından korunması için Millî Eğitim Bakanlığı’nın toplumsal bilgilendirme çalışmalarına öncülük etmesi gerektiğini ifade etti. Ergün, çocukların harçlıklarını yasa dışı bahis sitelerinde harcadığını ve bağımlılığın ilerlemesiyle birlikte borçların arttığını belirtti. "Korkuları nedeniyle aileleriyle konuşamayan çocuklar, suça karışma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Sonuç olarak intihar vakalarıyla karşılaşabiliyoruz," dedi. Ergün, insanların bahis sitelerini kazanç aracı olarak görmemeleri gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi