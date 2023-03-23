Yarışta ikinci gün: Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurusu kabul edilen 11 ismin, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplamaları gerekiyor. İkinci günün ilk diliminde İnce ve Erbakan ilk iki sırada yer aldı.

Seçim 2023
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Yarışta ikinci gün: Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı? - Resim: 1

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak isteyenlerin Yüksek Seçim Kurulu’na yaptığı başvurunun ardından 100 bin imza süreci başladı.

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Yarışta ikinci gün: Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı? - Resim: 2

Bu isimler seçmenler tarafından verilecek 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olabilecek. 27 Mart'a kadar sürecek 100 bin imza toplama işlemi de dün başladı.

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Yarışta ikinci gün: Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı? - Resim: 3

 Doğrudan YSK’ye yapılan başvuru ile adaylara destek imzası verilebilirken ikinci gün 12:15 itibarıyla imza sürecinde son durum şöyle: 

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Yarışta ikinci gün: Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı? - Resim: 4

Muharrem İnce

İmza sayısı: 32.902

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