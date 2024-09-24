Yargıtay Son Noktayı Koydu! Eşine Bunu Yapan Ağır Kusurlu Sayılacak

Manisa’da görülen boşanma davasında, bir kadın, voleybol yöneticisi olan eşinin işi nedeniyle sık sık yurt içi ve yurt dışı seyahatlerine gitmesini ve bu durumun kendisi ile çocuğunu ihmal etmesine neden olduğunu öne sürerek boşanma talebinde bulundu. Eşiyle birlikte sosyal etkinliklere katılmadığını ve aile yaşamını ihmal ettiğini belirten kadın, ayrıca 50 bin lira manevi tazminat talep etti.

Öte yandan koca, eşinin küçük sorunlarda dahi evi terk etmeyi alışkanlık haline getirdiğini, ailesiyle görüşmeyi reddettiğini ve kıskançlık krizleriyle kendisine hakaret ettiğini iddia ederek 20 bin lira manevi tazminat istedi.

Manisa 1. Aile Mahkemesi, davalı kocayı ailesini ihmal ettiği, eşiyle sosyal hayata katılmadığı ve özel günlerde eşini yalnız bıraktığı için ağır kusurlu buldu.

50 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT ÖDENECEK

Kadının ise kıskançlık krizleri, hakaret içerikli mesajlar göndermesi ve eşinin ailesiyle ilişkileri kesmesi nedeniyle kusurlu olduğu belirtildi fakat boşanmaya sebebiyet veren olaylarda kadının hafif, erkeğin ise ağır kusurlu olduğuna karar verilerek, kadına 50 bin lira manevi tazminat, 2 bin 500 lira tedbir ve yoksulluk nafakası ödenmesine karar verildi.

Tarafların itiraz etmesi üzerine dosyaya bakan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararının usul ve kanuna uygun olduğunu belirtti.

Temyiz edilen davada son kararı veren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de kocayı ağır kusurlu gördü ve yerel mahkeme kararını onadı.

Kaynak: AA