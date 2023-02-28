Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu yaşamını yitirdi

Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Eminağaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu artık aramızda değil.Mücadelesi her zaman sürdürülecek. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.

SABİH KANADOĞLU KİMDİR?

Sabih Kanadoğlu, 20 Mayıs 1938'de dünyaya geldi. Kabataş Erkek Lisesini bitiren Kanadoğlu, 1959 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Burhaniye hakim adayı olarak mesleğe başlayan Kanadoğlu; sırasıyla Orhaneli ve Erzurum Cumhuriyet Savcılığı, Bingöl Sulh Hakimliği, Tokat ve Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, İzmir Ceza Hakimliği ve Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi ile Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıkları görevlerinde bulundu. 19 Temmuz 1984 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçildi. Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından ilki 26 Aralık 1994 tarihinde, ikincisi de 28 Aralık 1998 tarihinde olmak üzere iki kez Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi. Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından gösterilen adaylar arasından 21 Ocak 2001 tarihinde Ahmet Necdet Sezer tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. 20 Mayıs 2003 tarihinde yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrıldı.

2006 yılında YARSAV'ın kurucuları arasında yer aldı. 26 Mayıs 2012 tarihinde Türk Hukuk Kurumu Başkanlığı'na seçildi.