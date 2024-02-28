Yalı Çapkını ekibinden üzen haber: Yoğun bakıma kaldırıldı, hayati tehlikesi sürüyor

Yalı Çapkını dizisinde kameramanlık yapan Fethi Savaş Altınpulluk, çekimlerin ardından geçirdiği kaza sonucu ağır şekilde yaralandı.

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Yalı Çapkını ekibinden üzen haber: Yoğun bakıma kaldırıldı, hayati tehlikesi sürüyor

'Yalı Çapkını' dizisinde 'Focus Puller' (netlik asistanı) olarak çalışan Fethi Savaş Altınpulluk, verilen paydosun ardından geçirdiği kaza sonucu ağır yaralandı. Altınpulluk'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Yalı Çapkını ekibinden üzen haber: Yoğun bakıma kaldırıldı, hayati tehlikesi sürüyor - Resim : 1

Oyuncular Sendikası'nın resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"OGM'nin yapımcısı olduğu “Yalı Çapkını” dizisinde 24 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşen kazada meslektaşımız ve üyemiz Focus Puller Fethi Savaş Altınpulluk ağır şekilde yaralanmıştır.

Verilen paydosun ardından Beylerbeyi'ndeki çekim mekanından çıkıp aracına gitmek için karşıdan karşıya geçerken sürat yapan bir motorun çarpmasıyla ağır şekilde yaralanan arkadaşımız, Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırılmıştır. Kaza anında paramedik tarafından acil müdahalesi yapılan Fethi Savaş Altınpulluk kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştır.

Hayati tehlikesi devam eden meslektaşımıza acil şifalar diler, durumunun takipçisi olduğumuzu kamuoyuna bildiririz."

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