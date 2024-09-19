Yağış Sonrası Yükselen Derede Aracıyla Mahsur Kaldı

Hatay’da yağış sonrası yüksekliği artan derede aracıyla mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı.

Yağış Sonrası Yükselen Derede Aracıyla Mahsur Kaldı

Hatay’da debisi artan derede aracıyla mahsur kalan vatandaşı ve aracını itfaiye kurtardı.
Antakya İlçesi Aşağıoba Mahallesi’nde yağış sonrası su seviyesi yükselen dereden aracıyla geçmek isteyen vatandaş mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken araç halatla çekilerek karaya ulaştırıldı.

Kaynak: İHA

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