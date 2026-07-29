Yabancı Plakalı Araç Sahiplerine Kötü Haber, Borcunu Ödemeyen O İşlemi Yapamayacak

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Yabancı plakalı araçların Türkiye'deki ücretli otoyol ve köprü geçişlerine ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle, ihlalli geçişler, ödeme yöntemleri ve idari para cezalarına ilişkin uygulamalar netleştirildi.

Yeni düzenlemeye göre, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından işletilen otoyollar ile Yap-İşlet-Devret modeli kapsamında hizmet veren köprü ve otoyollarda oluşan geçiş ücretleri ve idari para cezalarını ödemeyen yabancı plakalı araçların sınır kapılarından yurt dışına çıkışına izin verilmeyecek.

ÖDEMELER NASIL ALINACAK

Geçiş ücretleri ve idari para cezaları, gümrük kapılarında banka veya kredi kartıyla, ayrıca muhasebe birimlerinin veznelerinde nakit olarak ödenebilecek. Yurt içinde ise ihlalli geçiş ödemeleri PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabilecek.

Düzenleme kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında veri paylaşımı sağlanacak. Böylece yabancı plakalı araçlara ait geçiş ücretleri ve idari para cezaları ortak sistem üzerinden plaka bazında takip edilebilecek.

OKUNUR DURUMDA OLMASI ŞARTI

Yönetmelik, yabancı plakalı araçların Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) veya benzeri elektronik geçiş sistemlerinden birine kayıtlı olmasını da zorunlu kılıyor. Araç sahipleri ve sürücüler, HGS etiketinin çalışır durumda olmasından ve plakanın okunabilirliğinden sorumlu olacak.

CEZA 4 KATINA ÇIKABİLİR

İhlalli geçişlerde uygulanacak cezalara ilişkin takvim de yönetmelikte yer aldı. Buna göre, ihlalli geçiş ücretinin 15 gün içinde ödenmesi halinde yalnızca geçiş ücreti tahsil edilecek. Ödemenin 15 günün ardından 30 gün içinde yapılması durumunda geçiş ücretine ek olarak 1 kat geçiş ücreti alınacak. Toplam 45 günlük sürenin aşılması halinde ise geçiş ücretinin 4 katı tutarında ceza uygulanacak.

Kaynak: Haber Merkezi