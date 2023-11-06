Vuslat Doğan Sabancı'dan tekne kazası sonrası ilk paylaşım

"Salyangozun mektubu

"Birkaç hafta evvel bir heykelin tepesinde bir salyangoz gördüm. Salyangoz sanki bana uzun bir mektup yazıyordu.

Mektubunda şunu söylediğini duydum: 'Yavaşlayabildiğin bir hayatı bütün duyularınla dinleyebildiğin sürece her gün daha ileri gidebilirsin. Hatta zamandan bağımsız bir şekilde."