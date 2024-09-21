Vinçten Düşen İnşaat Malzemelerinin Altında 2 İşçi Öldü
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kule vinçten düşen inşaat malzemelerinin altında kalan 2 işçi yaşamını yitirdi.
Atakent Mahallesi'nde bir site inşaatında, kule vinçle taşınan inşaat malzemelerinin yüklü olduğu demir sepet, halatın kopması sonucu zemine düştü.
Bu sırada işçilerden Tahir Çeri (41) ve Erdal Sağır (51) düşen inşaat malzemelerinin altında kaldı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 işçinin de hayatını kaybettiği belirlendi.
OLAYI HABER ALARAK İNŞAATA GİDEN İŞÇİ YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ
Yaşamını yitiren işçilerin bazı yakınları, inşaattaki görevlilerle tartıştı. Tartışmanın ardından yaşanan arbedeye polis ekipleri müdahale ederek tarafları bölgeden uzaklaştırdı.
Daha sonra cenazeler Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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