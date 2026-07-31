Üsküdar Belediyesi Operasyonunda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş Dahil 6 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Üsküdar Belediyesi'ne yönelik "rüşvet", "irtikap" ve "örgüt kurma" iddialarıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile birlikte 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Üsküdar Belediyesi'ne yönelik "rüşvet", "irtikap" ve "örgüt kurma" suçlamaları kapsamında çarşamba günü 11 adrese düzenlediği operasyonda, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Özel Kalem Alihan Koçoğlu, Mimar Burçin Çevik, iş takipçisi Adem Altıntaş ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında son olarak Üsküdar Belediyesi'ne operasyon düzenlenmişti.

Aralarında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 6 kişi, "rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Soruşturmanın; Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı, Başkan Danışmanı., Özel Kalem Müdürü ., Kent AŞ Genel Müdürü. ve ilgili birim personelinin yapı ruhsatı ile iskan ruhsatı verilmesi sürecinde usulsüzlük yaptığı yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri üzerine başlatıldığı bildirilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi