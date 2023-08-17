Urfa'da çocuğa istismar iddiası: Vatandaş sokağa döküldü

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde Suriyeli olduğu öne sürülen 17 yaşındaki bir gencin 10 yaşındaki bir erkek çocuğa taciz ettiği iddiası vatandaşı sokağa döktü.

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Urfa'da çocuğa istismar iddiası: Vatandaş sokağa döküldü

Bozova merkezde iddiaya göre, Suriyeli bir kişi 10 yaşındaki bir çocuğu taciz etmesi haberi üzerine ilçe halkı ayaklandı. İlçede toplanan kalabalık Kaymakamlığa yürüdü. Yürüyüş yapan kalabalığa polis ve jandarma müdahale ediyor.

İlçede gerginlik sürüyor.

https://twitter.com/kimsesizhaber/status/1691917454572925412?s=20

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