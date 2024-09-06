Üretim Durduruldu, Maden İşçileri Grevde: 'İster 10 Gün Sürsün, İster 100 Gün Sürsün Hakkımızı Alacağız'

Ekonomik kriz günden güne derinleşirken ülkenin dört bir yanında emekçiler, insanca bir yaşam talebiyle hakları için mücadele etmeye devam ediyor. İspanyol Tolsa firmasının Ordu Fatsa’da bulunan fabrikasında çalışan Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Türkiye Maden-İş) üyesi işçiler, yüzde 50 ücret zammı talebiyle 2 Eylül’den bu yana grevde.

BirGün'den Bilge Su Yıldırım'ın haberine göre, Tolsa’nın Fatsa’daki fabrikasında çalışan işçiler, firmanın mart ayından bu yana süren toplu sözleşme görüşmelerini sonuçsuz bırakması üzerine grev kararı aldı. İşçilerin yüzde 50 oranında ücret zammı talebine karşılık firma, Türkiye’deki fabrikalardan istediği verimi alamadığını gerekçe göstererek ücretlerde herhangi bir zam yapmayacağını, ancak resmi olarak yılsonunda yapılacak asgari ücret zammını işçilerin maaşlarına yansıtacağını söyledi. Firmanın zam yapmama kararının üstüne üretimi durdurarak eyleme geçen işçiler ise taleplerini kazanana dek mücadele etmeye kararlı.

İSTER 10 GÜN SÜRSÜN İSTER 100 GÜN

Sendikanın Tolsa İşyeri Temsilcisi Hakkı Emencek, ne pahasına olursa olsun direneceklerini kaydetti. BirGün’e konuşan Emencek, İspanya’dan gelen üst düzey bir firma yetkilisinin toplu sözleşme görüşmelerine katıldığını ve herhangi bir zam yapmayacaklarını duyurduğunu, işçilerin ise bunu kabul etmediğini aktardı. Emencek, şunları söyledi:

“İspanyol üst düzey yetkili ‘Biz Türkiye’de yatırım halindeyiz, henüz istediğimiz verimi alamıyoruz bu sebeple zam yapmayacağız’ dedi. Biz de bir kez daha yüzde 50 ücret zammı istediğimizi söyledik. Ya hakkımızı verin ya da iş çıkışımızı dedik. Eğer taleplerimizi karşılayacak bir bütçeleri yoksa biz bırakalım gidelim, onlar da kendi bütçelerine uygun bir çalışan eleman alsın buraya. Burada 25 çalışanız, 13-14 arkadaşımız asgari ücrete çalışıyor. Başka hangi yabancı firmanın ücretleri bu bantta seyrediyor? Bizim talebimiz haklı, sonucunda da burada 2 Eylül’den beri grevdeyiz, hakkımızı alana dek de grevimizi sürdüreceğiz. 10 gün sürmüş, 100 gün sürmüş hiç önemli değil, kararlıyız.”

TOLSA’NIN SİCİLİ DE ŞAİBELİ

İspanyol maden şirketi Tolsa’nın Türkiye’de ikisi Ankara biri de Ordu’da olmak üzere üç işyeri bulunuyor. Ankara’da Polatlı ve Sivrihisar, Ordu’da ise Fatsa’da bulunan fabrikalarında firma, kedi kumu üretiyor. 2013’te Eskişehir’de 25 milyon liralık yatırımla kurduğu 50 bin metrekarelik üretim tesisinin ardından firma, 2016 yılsonuna kadar 50 milyon lira yatırım yaptı. 2018 yılından bu yana 5 kere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir” raporu alan firma, 2023’te Fatsa’da kuracağı fabrikanın yakınında yaşayan köylüleri de mağdur etti. Ordu Hayat’tan Yılmaz Ülgü’nün haberine göre şirkete arazisini satmayan köylülerin tapulu evleri yıkıldı, şirketin gerçekleştirdiği kazının ardından ise evlerin zemininde kayma meydana geldi. Vatandaşlar, madenin gerek tarım arazilerini gerekse yerleşim yerlerini tehdit ettiğini belirterek şirkete tepki gösterdi.

FERNAS’TA SONUNA KADAR MÜCADELE

AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Holding’in Manisa Soma’daki madeninde sendikaya üye olmalarının ardından işten çıkarılan madenciler, dün de maden önünde hakları için direnmeye devam etti. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası (Bağımsız Maden-İş) üyesi işçiler, jandarma tarafından bir hafta boyunca kapalı tutulan maden yolunun açılmasıyla birlikte iki gündür maden ocağı önünde direniyor. Dün bir kez daha madenin önünde yan yana gelen madenciler, yeniden AKP’li Nasıroğlu’na tepki gösterdi. Ellerinde kasklarıyla maden önünde oturma eylemi gerçekleştiren madenciler, “Bu ülkede bir tane mi vekil var? Devlet yasaları uygulamak yerine Fernas Holding’in koruması gibi davranıyor. Bakanlık sessiz” diyerek tepki gösterdi. Madencilerin eylemine madenci çocukları da eşlik etti. Babalarının kasklarını yere vuran çocuklar “Hakkımızı isteriz” sloganları attı.