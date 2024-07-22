Ünlülerin Avukatına Dava Şoku! 2 Yıla Kadar Hapsi İstendi

Sosyetik isimlerin avukatlığını üstlenmesiyle tanınan Altın Mimir'in başı bir boşanma davasıyla derde girdi. İki tarafa da avukatlık sözü verdiği öne sürülen Mimir'e 'görevi kötüye kullanma' suçundan dava açıldı.

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Ünlülerin Avukatına Dava Şoku! 2 Yıla Kadar Hapsi İstendi

Şeyma Subaşı, Gülşen, Zeynep Yılmaz gibi ünlü isimlerin avukatlığını yapan Altın Mimir, geçtiğimiz günlerde ‘cinsel istismar’ davasından yargılanan Ender Saraç davasında da adından söz ettirmişti

Mimir, Jan Berslen Devrim ile Sevgi Güler çiftinin de boşanma avukatlığını üstlendi. Önce Sevgi Güler'e giden Mimir, kendisini savunmayı önerdi. Güler'in elinde, kocasının Y.A. ile çekilmiş fotoğrafları olduğunu öğrenen avukat daha sonra Berslen Devrim'in avukatlığını üstlendi. Avukat Mimir'in Görevi kötüye kullanmaktan 2 yıl hapsi istendi.

'VEKALET İLİŞKİSİ YOKTU' SAVUNMASI

İddiaya göre, İstanbul'da iş insanı Jan Berslen Devrim ve Sevgi Güler Devrim arasındaki boşanma davası sürecinde ilginç iddialar ortaya atıldı. İddiaya göre Güler ile bir görüşme yapan ünlü avukat Altın Mimir, daha sonra Jan Berslen Devrim'in avukatlığını aldı. Mimir hakkında, zıt tarafların vekilliğini üstlendiği gerekçesiyle "Görevi kötüye kullanma" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Mimir, "Ben müşteki ile boşanmalar üzerine bir saat görüşmeler yaptım. Arada vekalet ilişkisi yok. Yazılı mütalaa yok. Ben görevimi ihmal etmiş mi oluyorum" diye savunma yaptı.

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