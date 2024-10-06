Ünlü Pidecide Skandal! Herkese Domuz Eti Yedirmişler

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehdit edebilecek taklit ve tağşiş yapılmış gıdaların listesini yeniden güncelledi. Bu liste, bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlandı. Güncellemeye göre, sağlığı riske atan bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 10 artarak 66’ya ulaşırken kesin olarak taklit ve tağşiş yapılan ürün sayısı da 35 artışla 498’e yükseldi.

Liste, bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bu yağın kullanılması ve kanatlı etinin başka ürünlerle karıştırılması gibi birçok uygunsuzluğu içerirken bunlara bir skandal daha eklendi.