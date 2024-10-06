Ünlü Pidecide Skandal! Herkese Domuz Eti Yedirmişler
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıdalar listesini geçtiğimiz gün yenilemişti. Çeşitli kentlerde faaliyet gösteren restoranların isim isim sıralandığı listede Aydın’da ünlü bir pide işletmesinin pide harcında domuz eti tespit edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehdit edebilecek taklit ve tağşiş yapılmış gıdaların listesini yeniden güncelledi. Bu liste, bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlandı. Güncellemeye göre, sağlığı riske atan bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 10 artarak 66’ya ulaşırken kesin olarak taklit ve tağşiş yapılan ürün sayısı da 35 artışla 498’e yükseldi.
Liste, bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bu yağın kullanılması ve kanatlı etinin başka ürünlerle karıştırılması gibi birçok uygunsuzluğu içerirken bunlara bir skandal daha eklendi.
PİDE İŞLETMECİSİNDE DOMUZ ETİ TESPİT EDİLDİ
Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki ünlü pide işletmesinin pide harcında domuz eti tespit edildi. İşletmenin dana pide harcında domuz eti tespit edilirken işyerine idari para cezası uygulandı.
Öte yandan pide işletmecisinin sosyal medyada hesabından pidesini öven paylaşımlar yaptığı da ortaya çıkarken firma yetkililerinin domuz eti yedirdikleri müşterilerinin fotoğraflarını çekip sosyal medyadan paylaştıkları görüldü.