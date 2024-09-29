Ünlü İsimlerin Estetisyenine Şoke Eden Tehdit: 'Oğlun Anasız Kalacak!'

Ünlü estetisyen Nuray Serbay (43) Levet'te bir güzellik merkezi kurup işletmeye başladı. Aralarında Bülent Ersoy, Mehmet Ali Erbil gibi ünlü isimlerin başvurduğu dermatoloji bölümünde Mehmet Rahşan (52) da güzellik merkezinde medikal estetik işlemleri yapmaya başladı.

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, ikili sevgili oldu. İddiaya göre Mehmet Rahşan, estetisyen Nuray Serbay'ı maddi ve manevi olarak sömürmeye başladı. Zamanla kullanıldığını fark eden Serbay, hakkını istemesi üzerine tansiyon yükseldi, Mehmet Rahşan sevgilisine tehditler savurup ses kayıt cihazıyla konuşmalarını kaydetti. Nuray Serbay'ın şikayetçi olması üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

10 YIL HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından soruşturmanın tamamlanması üzerine dava açıldı. Şüpheli Mehmet Rahşan'ın ; 'Hakaret', 'Kadına Karşı Tehdit', 'Kadına Karşı Basit Yaralama', 'Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Kayıt Etmek' suçlarından 10 yıl hapsi istendi. İddianamede müşteki Nuray Serbay'ın şüpheli Mehmet Rahşan ile telefon görüşmesinden sonra telefonunu kapatmayı unutması sonrası, şüphelinin ikamet içerisindeki müştekinin konuşmalarını 2 saat boyunca kayıt altına aldığı ve kaydı müştekiye gönderdiği kaydedildi.

İNSAN İÇİNE ÇIKAMAYACAKSIN

Şüpheli Mehmet Rahşan, müşteki Nuray Serbay'ın evine gelip "Seni annene söyleyeceğim insan içine çıkamayacaksın, o… cümle alem duyacak, bin dolara adam öldürecek insan çok. Oğlun anasız kalacak" şeklinde hakaret ve tehditlerde bulunduğu müştekinin kolundan tutup sıktığı ifade edildi. İddianamede tarafların uzlaşma sağlayamadığı, şüpheli hakkında dava açılması için yeterli şüphe oluştuğu dile getirildi. Dava önümüzdeki günlerde görülecek.

Kaynak: Sabah