Üniversite Binası AKP Bayraklarıyla Donatıldı!

AKP Osmaniye İl Başkanlığı’nın üniversitede düzenlediği “AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’’ nedeniyle Ata Üniversitesi kampüsü AKP bayrakları ile donatıldı.

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Üniversite Binası AKP Bayraklarıyla Donatıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Şubat 2021’de göreve atanan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret eden Prof. Turgay Uzun’un Rektör olduğu Korkut Ata Üniversitesi kampüsü AKP bayrakları ile donatıldı.

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre, AKP Osmaniye İl Başkanlığı’nın üniversitede düzenlediği ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun da katıldığı “AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’’ öncesi kampüsteki salonun içi ve dışı AKP bayraklarıyla süslenmesi dikkati çekti. Toplantıya AKP Osmaniye Milletvekili, eski Aile Bakanı Derya Yanık da katıldı.

"RANDEVU BULAMIYORUZ”

Vatandaşlar sosyal medyadan Memişoğlu ve Yanık’ı eleştirirken “Bakan bey diş hastanesine de uğrasın. Koca hastane yapıldı. Bomboş hastanede randevu bulamıyoruz” dediler.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı da Derya Yakın için “Galiba seçim yakın. Yavaş yavaş gelmeye başladılar. Fakat Osmaniye’de salı pazarını sorsan yerini bilmeyen Osmaniye AKP milletvekili Derya Yanık bunun cevabını versin de oy verenler versin. Osmaniye’ye ne faydası oldu? Deprem kolilerinin üzerini kapatıp secim aracı olarak dağıttı” diye yazdı.

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