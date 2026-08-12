UNESCO Listesindeki Tarihi İznik Surlarına Çirkin Saldırı: Sprey Boyayla Yazılar Yazdılar

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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan Bursa İznik’in tarihi surları, üzerlerine yazılan sprey boyalar ve çeşitli figürlerle yeniden gündemde. İlçe sakinleri, daha önce defalarca temizlenen surların tekrar kirletilmesine tepki göstererek kalıcı önlem alınmasını istiyor.

KALP FİGÜRÜNDEN TELEFON NUMARASINA

İznik’in simge yapıları arasında yer alan tarihi surların çeşitli bölümlerine sprey boyalarla isimler, kalp figürleri, araç markaları ve telefon numaraları yazıldı. Yıllardır benzer görüntülerin oluştuğu surlarda yapılan temizlik çalışmalarına rağmen tarihi yapının yeniden boyalarla kirletildiği belirtildi. M.Ö. 4’üncü yüzyılda Bithynia döneminde yapımına başlanan İznik surları, Roma ve Bizans dönemlerinde yapılan eklemelerle bugünkü görünümüne kavuştu. 2014 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan surların yüksekliği 10 ila 13 metre arasında değişiyor. Yapıda 4 ana kapı ve 114 burç bulunuyor. Yaklaşık 4 bin 970 metre uzunluğundaki tarihi surlar, sahip olduğu kültürel değerler nedeniyle her yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Surların çeşitli noktalarındaki yazı ve çizimler ise hem bölge halkının hem de ziyaretçilerin tepkisine neden oluyor. İznik’te yaşayan Latife Esmanur Dere, tarihi surların uzun süredir benzer şekilde zarar gördüğünü belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi.

‘BİRÇOK KEZ TEMİZLENDİ AMA YİNE KİRLETİLDİ’

Dere, “Doğduğumdan beri İznik şehrinde ikamet etmekteyim. Senelerden beri bizim sorunumuz, surların bu şekilde kirletilmesi. Şimdiye kadar birçok kez temizlendi ama hep aynı duruma getirildi. Zaten görüyorsunuz, duvarda yazılar var, tarihler var. Bu şekilde kirletiliyor. Buralara kamera tarzı bir şey yapılsa, caydırıcılık için cezai işlem uygulansa bence böyle olmayabilir. Ateş yakılıyor, duvarlara yazılar yazılıyor. Yani buraya ziyarete gelen insanların gözünden de hiç hoş bir şey değil. Buna karşı bir önlem alınması gerektiğini düşünüyorum, hatta istiyorum” dedi.

Kaynak: DHA