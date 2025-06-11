Ümit Özdağ Hakim Karşısında

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlamasıyla tutuklu bulunduğu davanın ilk duruşması Silivri’de İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı.

Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta partisinin Antalya'da gerçekleştirdiği İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu. Özdağ, sert ifadelerinin ardından bir gün sonra Ankara’da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen ve ardından İstanbul Adliyesi’ne götürülen Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklandı. Ardından Özdağ hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla da dava açıldı.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇLAMASI

Özdağ’ın dosyası 17 Şubat’ta tefrik edilirken "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla da 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Özdağ’ın bu dosyadaki ilk duruşması 29 Nisan’da Çağlayan’da bulunan İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan tutuklu bulunduğu dosyanın ilk duruşması ise bugün saat 10.30'da İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Duruşma, Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki duruşma salonunda gerçekleştiriliyor.