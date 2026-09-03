Tuzla'da Kimyasal Alarm: Alev Alev Yanan Depo Küle Döndü

Tuzla’da kimyasal maddelerin bulunduğu depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin çevredeki alanlara da sıçradığı yangında depo kullanılamaz hale gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı. Deponun alev alev yandığı anlar dronla görüntülendi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tuzla’da içerisinde yanıcı kimyasal maddelerin bulunduğu depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depo kullanılamaz hale geldi. Deponun alev alev yandığı anlar dronla görüntülendi. Yangın, saat 10.00 sıralarında Tuzla Deri Sanayi Bölgesi’ndeki depolama alanında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında alev ve yoğun duman kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, depoya çıkan sokakları trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

Tuzla'da Kimyasal Alarm: Alev Alev Yanan Depo Küle Döndü - Resim : 1

ALEVLER ÇEVREDEKİ FABRİKALARA SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri yangına merdiven araçları, köpük ve su kuleleriyle müdahale etti. Ekipler, alevlerin deponun çevresinde bulunan silah ve palet fabrikalarına sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. Yangının, deponun bitişiğinde bulunan kereste deposuna, başka bir fabrikaya ve ağaçlık alana da sirayet ettiği belirtildi. Depoda bulunan kimyasal maddeler nedeniyle zaman zaman küçük çaplı patlama sesleri duyulduğu öğrenildi.

3 SAATLİK MÜDAHALENİN ARDINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Yangın nedeniyle depo kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

YANGININ HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yangının etkisini gösteren yeni görüntüler de paylaşıldı. Havadan dronla kaydedilen görüntülerde, deponun alevler içinde kaldığı ve gökyüzünü kaplayan yoğun kara dumanların bölgeden yükseldiği görüldü.

Kaynak: AA-DHA

Etiketler
Tuzla Yangın
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’yla Tokalaşma Sözleri: 'Bir Eli Havada Bırakmak Benim Tabiatımda Yok' Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’yla Tokalaşma Sözleri
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Başakşehir’de Göçükte Acı Son! 27 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti, 4 Gözaltı Başakşehir’de Ölümle Sonuçlanan Göçükte 4 Gözaltı
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Sıcak Saatler! Ahmet Davutoğlu Hakkında Flaş Soruşturma Kararı Ahmet Davutoğlu Hakkında Flaş Soruşturma Kararı
Milyonların Gözü Bu Rakamlardaydı! 2 Aylık Enflasyon Farkı Ne Kadar Oldu? İşte Memur ve Emeklinin 2 Aylık Zam Oranı İşte Memur ve Emeklinin 2 Aylık Zam Oranı
TÜİK Ağustos Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı: Enflasyon Yüzde Kaç Oldu? Enflasyon Yüzde Kaç Oldu?
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen’in Kızı Vefat Etti AK Partili Milletvekilin Kızı Vefat Etti
Kontrat Yenileyecekler Dikkat! Eylül Ayı Kira Artış Oranı Netleşti: İşte İstenebilecek En Yüksek Zam Eylül Ayı Kira Artış Oranı Netleşti, İşte İstenebilecek En Yüksek Zam