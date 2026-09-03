Tuzla'da Kimyasal Alarm: Alev Alev Yanan Depo Küle Döndü

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Tuzla’da içerisinde yanıcı kimyasal maddelerin bulunduğu depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depo kullanılamaz hale geldi. Deponun alev alev yandığı anlar dronla görüntülendi. Yangın, saat 10.00 sıralarında Tuzla Deri Sanayi Bölgesi’ndeki depolama alanında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında alev ve yoğun duman kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, depoya çıkan sokakları trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

ALEVLER ÇEVREDEKİ FABRİKALARA SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri yangına merdiven araçları, köpük ve su kuleleriyle müdahale etti. Ekipler, alevlerin deponun çevresinde bulunan silah ve palet fabrikalarına sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. Yangının, deponun bitişiğinde bulunan kereste deposuna, başka bir fabrikaya ve ağaçlık alana da sirayet ettiği belirtildi. Depoda bulunan kimyasal maddeler nedeniyle zaman zaman küçük çaplı patlama sesleri duyulduğu öğrenildi.

🚨 Tuzla’da iş yerinde çıkan yangında yeni görüntüler



🔥 Orhanlı Mahallesi’ndeki yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, yükselen yoğun kara dumanlar İstanbul’un birçok ilçesinden görüldü



📹 Yangının havadan görüntüleri paylaşıldı https://t.co/ojfexACbzZ pic.twitter.com/d6jgbf1GKb — Gerçek Gündem (@gercekgundem) September 3, 2026

3 SAATLİK MÜDAHALENİN ARDINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Yangın nedeniyle depo kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

YANGININ HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yangının etkisini gösteren yeni görüntüler de paylaşıldı. Havadan dronla kaydedilen görüntülerde, deponun alevler içinde kaldığı ve gökyüzünü kaplayan yoğun kara dumanların bölgeden yükseldiği görüldü.

🔥 Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor



📹 Yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı https://t.co/cLxMDwkl6Y pic.twitter.com/a1HM4PSSWf — Gerçek Gündem (@gercekgundem) September 3, 2026

Kaynak: AA-DHA