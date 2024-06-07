TÜVTÜRK'ten 'komisyon' açıklaması

Son günlerde basında yer alan "TÜVTÜRK'ün kredi kartı komisyonu aldığına" dair iddialara yönelik olarak TÜVTÜRK, kamuoyunu doğru bilgilendirme amacıyla bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

TÜVTÜRK'ün açıklamasında, kredi kartı veya banka kartı ile yapılan ödemelerin, 6493 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca müşterilere tek seferlik ödeme hizmeti sunan bir hizmet sağlayıcı firma üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi. Bu hizmet karşılığında, hizmet sağlayıcı firma tarafından müşterilerden bir 'hizmet bedeli' tahsil edildiği ifade edildi. TÜVTÜRK, araç muayene ücret bedellerinin ödenmesinde alternatif ödeme aracı olarak sunulan banka kartı ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde muayene ücreti haricinde herhangi bir ek ücret alınmadığını belirtti. Basında yer alan "TÜVTÜRK'ün kredi kartı ile yapılan ödemelerde komisyon aldığına" dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, araç muayene ücretlerinin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 35'inci maddesine göre 2004 yılında belirlendiği ve o tarihten itibaren her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Yeniden Değerleme Oranı'nda artırılmak suretiyle düzenlendiği ifade edildi.

TÜVTÜRK, gelen yoğun talep üzerine, araç muayene istasyonlarında nakit ödemeye alternatif olarak kredi kartıyla ödeme imkanının 2021 itibarıyla hizmete sunulduğunu da belirtti.

Bu açıklama ile birlikte TÜVTÜRK, kredi kartı komisyonu alındığına dair çıkan haberlerin yanlış anlaşılmalara yol açabileceğini ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önemini vurguladı. TÜVTÜRK yetkilileri, ödeme süreçleri ve alınan ücretler konusunda şeffaf olduklarını ve tüm işlemlerin yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştiğini belirterek, kamuoyunu yanlış bilgilendiren haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini ifade etti.