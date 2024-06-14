"Tuvalet" tartışmasıyla gündeme gelen isim artık başsavcı değil

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) kararnamesiyle görev yerleri değiştirilen 4 bin 299 hakim ve savcı arasında Antalya Kaş Adliyesi'ndeki 'makam tuvateli' krizinin başrolündeki başsavcı Gökhan Feyzoğlu da yer aldı. Feyzoğlu başsavcılık görevinden alındı.

Olay mayıs ayında Kaş Adliyesi’nde yaşandı. Avukat Hakan Tüzen, adliyede tuvalete doğru yürürken Feyzoğlu "Burası personel tuvaleti" diyerek tuvaleti kullanmamasını istedi.

Bu durum, Tüzen ile Feyzoğlu arasında tartışmaya neden oldu. "Ben başsavcıyım. Bu tuvaleti kullanmana izin vermiyorum" diyen Feyzoğlu’na, Tüzen “Avukatım ve bu tuvaleti kullanma hakkım var" karşılığını verdi.

Tartışma büyüdü, başsavcının koruma polisi Tüzen’i zorla tuvaletten çıkardı. Olayla ilgili tutanak tutuldu, tartışma HSK'ya şikayete kadar ileri gitti.

Bir süre sonra Kaş Adliyesi'ndeki tuvaletin kilidi değiştirildi. Avukatların tuvaleti kullanamadığı 9 günün ardından tepkiler sonrası tuvalet yine herkesin kullanımına açıldı.

'Makam tuvaleti' kriziyle tartışma yaratan Gökhan Feyzoğlu, bugün yayınlanan HSK kararnamesiyle başsavcılık görevinden alındı.

Feyzoğlu Afyon savcısı olarak atandı.