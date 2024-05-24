Türkiye'nin emekli haritası açıklandı! Emeklilerin yarısı 10 büyükşehirde yaşıyor

Nüfusu 1 milyon 273 bin civarında olan Balıkesir, yüzde 28 ile nüfusuna oranla en fazla emeklinin yaşadığı şehir oldu.

Ardahan 10 bin 814 kişiyle en az emekli nüfusuna sahip şehir olurken, Ardahan'ın ardında 13 bin 98 kişiyle Bayburt, 13 bin 294 kişiyle ise Tunceli geldi.