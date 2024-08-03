Türkiye'nin Diri Fay Haritası Güncellendi: İşte En Riskli Kentler!

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) güncel diri fay haritasını paylaştı. Yenilenen Türkiye Diri Fay Haritası'na göre yurt genelinde 45 ilde 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek potansiyelde 485 diri fay bulunuyor. İşte detaylar...

Türkiye'nin Diri Fay Haritası Güncellendi: İşte En Riskli Kentler! - Resim: 1

Türkiye'de deprem araştırmaları ile ilgili olarak kurum, kuruluşlar ve üniversiteler araştırma faaliyetlerini harita verisini kullanarak yürütüyor. Bu bilgiler kapsamında, MTA güncel fay hattı haritası gündeme gelmeye devam ediyor. İşte güncellenen deprem diri fay haritası...

DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEREDE, HANGİ İLLERDEN GEÇİYOR?

Türkiye, Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları kuşağında bulunuyor. Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey ucundaki Maraş Üçlü Bitişmesi ile başlıyor ve Kuzey Anadolu Fayı ile birleştiği Karlıova Üçlü Bitişmesi'nde kuzeydoğu yönünde son buluyor.

Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam eder ve sonrasında Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

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