'Türkiye'de Sosyal Çürüme Var' Diyen Zeliha Hoca'ya Kampüs Yasağı

İstanbul'da bir sokak röportajında “Türkiye’de sosyal çürüme var” sözleriyle gündeme gelen Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü doktora dersleri veren Doç. Dr. Zeliha Bürtek, Beşiktaş Kampüsü’ne girişinin bir haftadır engellendiğini açıkladı. Bürtek, kararın kampüsteki sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları nedeniyle alındığını öne sürerek, “Yıllardır verdiğim emeğe ve yaşamı koruma anlayışıma saygısızlık yapılıyor” dedi.

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'Türkiye'de Sosyal Çürüme Var' Diyen Zeliha Hoca'ya Kampüs Yasağı
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Geçtiğimiz yıllarda bir sokak röportajında “Türkiye’de sosyal çürüme var” sözleriyle tanınan Yıldız Teknik Üniversitesi Doç. Dr. Zeliha Bürtek’e kampüslere giriş yasağı getirildi.

Nefes gazetesinden İlke Çıtır'ın haberine göre, Doç. Dr. Zeliha Bürtek’in, Beşiktaş Kampüsü’nde sokak hayvanlarını beslediği gerekçesiyle üniversiteye alınmadığı ortaya çıktı.

Akademik yaşamı boyunca kampüsteki sokak hayvanlarının bakımı için çeşitli çalışmalar yaptığını belirten Zeliha Bürtek, bu konuda önemli sorumluluklar üstlendiğini dile getirdi. Ayrıca, Bürtek şu ifadelere yer verdi:

'TEŞEKKÜR EDİLMESİ GEREKİLİRKEN...'

"Biz burada sosyal sorumluluk bilinciyle bir sistem kurduk. Kampüste pis tuvalet görürsünüz ama hasta ve bakımsız hayvan görmezsiniz. Üniversite yönetiminin bana teşekkür etmesi, hatta plaket vermesi gerekirken bugün kampüse dahi alınmıyorum. Bu yaklaşım, yıllardır verdiğim emeğe ve yaşamı koruma anlayışıma yapılmış büyük bir saygısızlıktır”

'Türkiye'de Sosyal Çürüme Var' Diyen Zeliha Hoca'ya Kampüs Yasağı - Resim : 1

TÜRKİYE ONU BU SÖZLERLE TANIMIŞTI

Geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir sokak röportajında “Geçinebiliyor musunuz?” sorusuna yanıt veren Bürtek, "Türkiye’nin asıl sorununun ekonomik değil, etik ve kültürel bir çöküş olduğunu söylemişti. Bürtek, “Ekonomi her zaman toparlanır, kapital kendini yok etmez ama sosyal çürümeyi düzeltemezsiniz. Şu anda Türkiye’de sosyal çürüme var. Bunun düzelmesi için çok zor” demişti.

Kaynak: Nefes

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