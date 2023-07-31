Türkiye'de işçilerin yalnızca yüzde 15'i sendikalı

Türkiye'de işçilerin yalnızca yüzde 15'i sendikalı. Geri kalan yüzde 85 oranında işçi, herhangi bir sendikaya üye değil.

Türkiye'de işçilerin yalnızca yüzde 15'i sendikalı

Türkiye'de sendikalılık oranı son 6 ayda bir miktar artış gösterse de, hâlâ çalışanların yüzde 85'inden fazlasının sendika üyeliği bulunmuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2023 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye genelinde 16 milyon 413 bin 359 işçiden 2 milyon 421 bin 940'ının sendika üyeliği bulunuyor. Bu sayı yüzde 14,76 sendikalılaşmaya işaret ediyor. Bundan önce Ocak ayında açıklanan verilerde sendikalı oranı yüzde 14,42 seviyesinde bulunuyordu.

Hizmet-İş sendikası 276 bin 360 üyeyle Türk Metal Sendikası'nı geride bırakarak en fazla üyeye sahip sendika oldu. Türk Metal'i 268 bin 385 üyeyle ikinci sırada yer aldı.

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