Türkiye'de Genç Kalmayacak! Bu Dört Sebep Nedeniyle Kaçıyorlar

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Yükseköğretim Beyin Göçü İstatistikleri bugün açıklandı.

TÜİK verilerine göre, Türkiye'den yükseköğretim mezunları arasındaki beyin göçü oranı 2015 yılında %1,6 iken 2023 yılında bu oran %2'ye yükseldi. 2023 yılı itibarıyla erkek mezunlar arasında beyin göçü oranı %2,4'e ulaşırken, kadın mezunlarda bu oran %1,6 seviyesinde kaldı. Bilişim ve iletişim teknolojileri, mühendislik, imalat ve inşaat ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik gibi alanlar, en fazla beyin göçü veren sektörler arasında öne çıkıyor.

Bir lisans programını tamamlayanların en çok tercih ettiği ülkeler ise ABD, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Kanada oldu. 2019 ile 2023 yılları arasında toplamda 697 bin 194 Türk vatandaşı yabancı ülkelere göç etti. 2023 yılında göç eden 291 bin 377 kişi arasında ise en büyük payı, %42,9 ile 20-34 yaş arasındaki gençler oluşturdu.

Bu verilerin ardından İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Gökce, ‘Peki gençler neden göç etmek istiyor?’ sorusuna yanıt verirken, gençlerin yurtdışında yaşamak istemesini etkileyen en önemli 4 nedeni sıraladı.

Gökce, bu kapsamda daha iyi yaşam koşulları, iş bulmanın daha kolay olması, insan haklarının daha gelişmiş olması ve daha fazla özgürlük nedenlerini saydı.

"DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜK”

Gökce, “Binbir emekle yetiştirdiğimiz yüzbinlerce gencimiz yurt dışına göçüyor. Gençlerimizi kaybediyoruz. Gençlerimizin söylediklerinden çıkartılacak çok sonuç var” sözleriyle yorumlarına başladı.

Paylaşımın devamında şu ifadelere yer verdi:

“Peki gençler neden göç etmek istiyor?

Sosyal Demokrasi tarafından 2020 yılında yayınlanan, Aksay Araştırma tarafından 15-25 yaş arası gençlerle yapılan araştırmaya göre gençlerin yüzde 62,5’i eğer imkanları olsa bir yabancı ülkede yaşamak istediklerini ifade ediyor.

2023 tarihli Habitat Derneği ve Infakto Araştırma tarafından yapılan Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Hali Araştırmasına göre gençlerin yüzde 43,3'ü yurtdışında yaşamak istiyor.

Konda Araştırma tarafından yayınlanan 2024 tarihli araştırmaya göreyse gençlerin yüzde 56'sı imkanı olması halinde yurtdışında yaşamak istiyor.

Sabancı Üniversitesi tarafından yayınlanan "Türkiye'de Gençlerin Yurtdışında Yaşama İsteği: Son Dönemde Yapılan Gençlik Anketlerinin Bir Analizi" raporuna göre gençlerin yurtdışında yaşamak için öncelikli tercihleri yüzde 30 düzeyinde Avrupa ülkeleri. Bu ülkeleri yüzde 15 ile Amerika, yüzde 12'i ile Kanada izliyor. Arap coğrafyasında yaşamak isteyenlerin oranı sadece yüzde 1,1.

Aynı rapora göre gençlerin yurtdışında yaşamak istemesini etkileyen en önemli 4 neden: "Daha iyi yaşam koşulları", İş bulmanın daha kolay olması", "İnsan haklarının daha gelişmiş olması" ve "Daha fazla özgürlük."

Gençler bize doğru rotayı gösteriyor: Gençlerimiz daha özgür, daha adil, insan haklarının korunduğu bir ülkede yaşamak, daha iyi yaşam koşullarına sahip olmak istiyor. Türkiye'nin de bu değerlere ihtiyacı var.”

Kaynak: Gerçek Gündem