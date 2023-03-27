Türkbank'ın satışına 'altın hisse' davası: 'Dedem kurdu'

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) İhracatı Geliştirme A.Ş'ye (İGE) 455 milyon TL'ye satma hazırlığı yaptığı Türk Ticaret Bankası'nı (Türkbank) 1913 yılında dedesi Hacı Adem İbrahim Beyzade'nin kurduğunu, o günden bugüne Türkbank'ın ‘altın hisse' sahibi ortağı olduklarını söyledi.

Kuruluşun altın hisse sahibine sorulmadan hiç kimseye satılamayacağını belirten Tunay, haklarını kullanmak için mahkemeye dava açacaklarını bildirdi.

'ANA SÖZLEŞME KAYIP' DEDİLER

Sözcü'den Erdoğan Süzer'e konuşan Tunay, dedesi Hacı Adem İbrahim Beyzade'nin en büyük ortak ve kurucu yönetim kurulu başkanı olarak yıllarca bankayı yönettiğini belirtirken şunları söyledi:

"Bankanın ana kuruluş sözleşmesinde ortaklığımız ve altın hisse sahibi olduğumuz yazıyor. Altın hisse sahibi ortak olarak yıllarca bankayla yazışmalarımız oldu. Bir çok kararda dedemin yasal mirasçısı anneannemizden onay alındı. Ancak bu son satış bize haber dahi verilmeden yapıldı."

Faik Tunay, satışla ilgili olarak fon yetkilileriyle görüşüp altın hisseyi hatırlattıklarını, ancak kendilerine ana sözleşmenin kayıp olduğu açıklamasının yapıldığını ifade etti:

"Bankanın kuruluş ana sözleşmesinin kayıp olduğu söyleniyor. Koskoca bankanın ana sözleşmesi nasıl kaybolur? Ana sözleşmenin 3 sayfası zaten bizde var. Arşive biz girip bakalım diyoruz, bize de izin vermiyorlar. Adeta operasyon çekildi, yangından mal kaçırır gibi ihale yapıldı. Kayıtların ortaya çıkarılması için dava açacağız."

Türk Ticaret Bankası’na (Türkbank) basına kapalı yapılan ihalede 455 milyon lirayla en yüksek teklifi veren Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne (TİM) bağlı İhracatı Geliştirme A.Ş’nin (İGE) yönetim kurulu başkanının Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay olması da eleştirilere neden olmuştu.