Türk ve yabancı sanatçılar, Türkiye'deki depremzedeler için çizdi

Almanya'da yaşayan illüstratör Karen Tuba ise fotoğrafçı Adem Altan'ın enkaz bölgesinde çektiği fotoğrafa yeni bir yorum getirerek, "Sabahtan beri bu fotoğrafa bakıyoruz. Kelimeler yok. Sadece duygular var. Dünyanın bir araya geldiğini görmek çok umut verici. Bir zamanların rakipleri, insanlık adına kardeş oldu. Hepinize çok teşekkür ederim. Hala yas tutuyoruz ve bir süre daha öyle olacağız." sözlerine yer verdi.