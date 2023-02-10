Türk ve yabancı sanatçılar, Türkiye'deki depremzedeler için çizdi
Dünyanın farklı ülkelerinden birçok sanatçı, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından, sosyal medya hesaplarında, depremden etkilenenler için yaptıkları çizimleri paylaştı.
İngiliz ressam, illüstratör ve yazar Charlie Mackesy, depremzedelere bağış toplamak için çizdiği resmi https://merch.choose.love adresinde tişörte basarak satışa çıkardı ve geliri depremzedelere bağışlayacağını açıkladı.
Hollywood filmleri için tasarladığı film afişleriyle tanınan Türk tasarımcı Emrah Yücel de hazırladığı çizimin altına, "Dualarımız seninle Türkiye…" yazdı.
Atölye Balık'ın kurucusu çizer Ahmet Demir, gözyaşı döken bir çocuğu tasvir ettiği çalışmasına sosyal medyada yer vererek, "Zamana karşı yarışanlara selam ve dua ile. Merhamet sahibi Allah devletimize milletimize zeval vermesin. İnancımızı, birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Allahüekber." ifadelerini kullandı.
Almanya'da yaşayan illüstratör Karen Tuba ise fotoğrafçı Adem Altan'ın enkaz bölgesinde çektiği fotoğrafa yeni bir yorum getirerek, "Sabahtan beri bu fotoğrafa bakıyoruz. Kelimeler yok. Sadece duygular var. Dünyanın bir araya geldiğini görmek çok umut verici. Bir zamanların rakipleri, insanlık adına kardeş oldu. Hepinize çok teşekkür ederim. Hala yas tutuyoruz ve bir süre daha öyle olacağız." sözlerine yer verdi.