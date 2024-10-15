Tunç Başaran Kültür Merkezi Yenilendi

Bandırma Belediyesi, Tunç Başaran Kültür Merkezi’nin iç ve dış cephesini yeniledi. Yenileme sonrası daha modern bir görünüm sağlandı.

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Tunç Başaran Kültür Merkezi Yenilendi

Bandırma Belediyesi, Tunç Başaran Kültür Merkezi’nin iç ve dış cephesini yeniledi. Kültür merkezinin iç ve dış cephe boyama işlemleri tamamlanarak, daha modern ve estetik bir görünüme kavuşması sağlandı.

Eski Hal Binası’nın içinde yapımı devam eden Kent Lokantası projesinin de dış cephe boyama işlemi tamamlandı. Tarihi dokunun korunarak modernize edildiği çalışmada, bina estetik ve şehrin kimliğine uygun bir görünüme kavuştu. Kent Lokantası projesinin iç mekan düzenlemeleri ise hız kesmeden devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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