TÜİK, Türkiye'deki kütüphane istatistiklerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı kütüphane istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye’de 48 bin 733 kütüphane bulunuyor. 2023 yılında halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 25,3 artarak 33 milyon 561 bin 919 kişiye ulaştı. 2023 yılında 71 bin 200 kitap yayımlandı.

TÜİK'in hazırladığı kütüphane istatistikleri verilerinde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin idari kayıtları esas alındı. Buna göre, kütüphane sayısı, 1 Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, 1 Milli Kütüphane, bin 295 halk kütüphanesi, 627 üniversite kütüphanesi ve 46 bin 809 örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanesi olmak üzere toplam 48 bin 733 olarak belirlendi.

KİTAP SAYISI YÜZDE 32,6 ARTTI

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi kitap sayısı 2023 yılında 2 milyon 532 bin 299 oldu. Bir önceki yıla göre kitap sayıları Milli Kütüphanede yüzde 3,5 artarak 1 milyon 689 bin 166, üniversite kütüphanelerinde yüzde 2,7 artarak 21 milyon 666 bin 947, halk kütüphanelerinde yüzde 4,8 artarak 24 milyon 204 bin 501, örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanelerinde yüzde 56,9 artarak 68 milyon 970 bin 463 oldu.



İstatistiklere göre; Türkiye'de 477'si devlet ve 150'si vakıf üniversitesi olmak üzere toplamda 627 üniversite kütüphanesi bulunuyor. Üniversite kütüphanelerinin elektronik kitap sayısı bir önceki yıla göre yüzde 23,4 artarak 118 milyon 373 bin 442 oldu. Üniversite kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı yüzde 5,3 artarak 4 milyon 199 bin 285 olurken, kitap dışı materyal sayısı yüzde 8,8 artarak 1 milyon 662 bin 552’e yükseldi.

Halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 25,3 artarak 33 milyon 561 bin 919 oldu. Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı bir önceki yıla göre yüzde 11,2 artarak 6 milyon 193 bin 356 oldu.

TÜİK'e göre Türkiye'de 2023 yılında 71 bin 200 kitap yayımlandı. Yayımlanan materyallerin sayısı 2023 yılında, 2022 yılına göre yüzde 18,4 artarak 99 bin 25 oldu. Yayınlar konularına göre incelendiğinde 2023 yılında yayımlanan materyallerin yüzde 29,9'unun akademik, yüzde 19,9'unun eğitim, yüzde 17,6'sının ise yetişkin kurgu edebiyat olduğu görüldü.

Kaynak: ANKA