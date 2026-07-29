TÜİK Türkiye'de Yaşam Süresini Açıkladı: İşte Ömrü Uzatan Gizli Faktör

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Türkiye İstatistik Kurumu, "Hayat Tabloları, 2023-2025" verilerini yayımladı. Açıklanan istatistiklere göre, Türkiye genelinde doğuşta beklenen yaşam süresi 78,5 yıl oldu. Bu rakam, 2022-2024 döneminde 78,1 yıl olarak kaydedilmişti.

KADINLAR 5 YILDAN DAHA FAZLA YAŞIYOR

Verilere göre, kadınların beklenen yaşam süresi erkeklere kıyasla daha yüksek çıktı. Doğuşta beklenen yaşam süresi erkeklerde 75,9 yıl, kadınlarda ise 81,1 yıl olarak hesaplandı. Böylece kadınlarla erkekler arasındaki yaşam süresi farkı 5,2 yıl oldu. Çalışma hayatının başlangıcı kabul edilen 15 yaşındaki bireyler için ortalama kalan yaşam süresi 64,7 yıl olarak belirlendi. Bu süre erkeklerde 62,1 yıl, kadınlarda ise 67,3 yıl oldu.

30 yaşındaki kişiler için kalan ortalama yaşam süresi 50,3 yıl olarak hesaplanırken, erkeklerde bu süre 47,8 yıl, kadınlarda 52,7 yıl olarak belirlendi. Bu yaş grubunda kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 4,9 yıl olarak kayıtlara geçti. Türkiye’de 50 yaşındaki bir kişinin ortalama kalan yaşam süresi 31,3 yıl oldu. Bu süre erkeklerde 29 yıl, kadınlarda ise 33,4 yıl olarak hesaplandı.

65 yaşındaki bireylerin ortalama kalan yaşam süresi ise 18,4 yıl olarak açıklandı. Erkeklerde 16,7 yıl olan bu süre, kadınlarda 20 yıla ulaştı. Buna göre, 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,3 yıl daha uzun yaşaması bekleniyor.

EĞİTİM SEVİYESİ DETAYI

TÜİK verileri, eğitim düzeyi ile beklenen yaşam süresi arasında da dikkat çekici bir ilişki olduğunu ortaya koydu. Eğitim seviyesi yükseldikçe kişilerin beklenen yaşam sürelerinin de arttığı görüldü. Her yaş grubunda düşük eğitim seviyesine sahip kişilerin beklenen yaşam süresi daha düşük olurken, eğitim düzeyi arttıkça yaşam süresinin de uzadığı belirlendi.

Cinsiyet bazında yapılan değerlendirmede de hem erkeklerde hem kadınlarda eğitim seviyesi yükseldikçe beklenen yaşam süresinin arttığı görüldü. 30 yaşındaki erkeklerde ortaöğretim altı eğitim seviyesi ile yükseköğretim mezunları arasındaki yaşam süresi farkı 5,1 yıl olurken, kadınlarda bu fark 4,6 yıl olarak hesaplandı.

SAĞLIKLI GEÇİRİLEN SÜRE 58 YIL

TÜİK’in verilerine göre, kişilerin günlük yaşam aktivitelerini kısıtlayan herhangi bir sağlık sorunu olmadan geçirmesi beklenen süre olarak tanımlanan sağlıklı yaşam süresi, Türkiye’de doğuşta 58 yıl oldu.

ERKEKLER DAHA SAĞLIKLI YAŞIYOR

Sağlıklı yaşam süresi erkeklerde 59,1 yıl, kadınlarda ise 56,9 yıl olarak hesaplandı. Buna göre erkeklerin sağlıklı yaşam süresi, kadınlardan 2,2 yıl daha uzun çıktı.

Kaynak: AA