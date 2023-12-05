Torpilde yeni dönem! Açılmamış havalimanlarına müdür atadılar

DHMİ'deki kadrolaşması gündeme taşıyan İsmail Saymaz, açılmamış havalimanlarına yapılan müdür atamalarını yazdı. Saymaz, "Torpilli yandaşları henüz açılmamış havalimanlarına müdür olarak gönderiyorlar” ifadelerini kullandı.

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Torpilde yeni dönem! Açılmamış havalimanlarına müdür atadılar

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nde (DHMİ) kadrolaşma haberleri devam ediyor. Daha önce de konuyu gündeme taşıyan Sözcü yazarı İsmail Saymaz, 'Devlet Torpil Meydanları' yazısı nedeniyle ifadeye çağırıldığını belirttiği bugünkü yazısında da açılmamış havalimanlarına müdür atandığını yazdı.

YOZGAT VE GÜMÜŞHANE-BAYBURT HAVALİMANLARINA ATAMALAR

“DHMİ adını kayırmacılık tarihine altın harflerle yazdıracak bir yöntem daha icat etti. Torpilli yandaşları henüz açılmamış havalimanlarına müdür olarak gönderiyorlar” diyen Saymaz, yazısında şunları kaydetti:

“Örnek mi? Şef Hakan Çöl, 2020’de Isparta - Burdur Havalimanı’na müdür olarak atandı. Bir gün sonra İşletme Şube Müdürü yapıldı. BTS’nin atamayı iptal ettirdi. DHMİ eski görevine iade etmesi gereken Çöl’ü 30 Kasım günü açılmamış Yozgat Havalimanı Müdürü olarak atandı. Ancak bu havalimanı açılmadığı için DHMİ’deki görevine devam ediyor.

Aynı gün… Hasan Hakan Karakuş da açılmamış olan Gümüşhane - Bayburt Havalimanı Müdürü yapıldı. Karakuş, şefken Trabzon Havalimanı’nda başmüdür yardımcısı olarak atanmıştı. Birkaç gün sonra şube müdürü yapılmıştı. Mahkeme atamayı iptal edince Gümüşhane-Bayburt Havalimanı’na müdür oldu. Atama yazısı bile kayırmacılığın itirafı sayılır. Yazı şöyle: ‘Karakuş’un şube müdürü olarak atanmasının iptaline karar verilmiştir. Çanakkale Havalimanı Müdürü kadrosuna atanması gerekmekte ise de kadro dolu olduğundan Gümüşhane - Bayburt Havalimanı Müdürlüğü emrinde boş bulunan havalimanı müdür kadrosuna atanması uygun görülmüş olup inşaat süreci devam eden havalimanının tamamlanmasına kadar Trabzon Havalimanı Başmüdürlüğü emrinde görev yapacaktır.’”

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