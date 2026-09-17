Tom Barrack Duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump New York’ta Görüşecek

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın New York’ta görüşeceğini açıkladı. İki liderin BM 81. Genel Kurulu kapsamında bir araya gelmesi beklenirken, Genel Kurulun üst düzey görüşmeleri 22 Eylül’de başlayacak.

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Tom Barrack Duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump New York’ta Görüşecek
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın New York’ta görüşeceğini açıkladı. İki liderin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında bir araya gelmesi bekleniyor.

BM 81. GENEL KURULU 22 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK

Dünya liderlerini her yıl New York’ta buluşturan BM Genel Kurulu’nun 81’inci oturumunun üst düzey genel görüşmeleri 22 Eylül’de başlayacak. Görüşmelerin bu yılki teması “Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç veren bir BM” olarak belirlendi.

Tom Barrack Duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump New York’ta Görüşecek - Resim : 1

190 ÜLKEDEN KATILIM BEKLENİYOR

Genel Kurulun liderlerin konuşmalarına ev sahipliği yapacak yüksek düzeyli haftasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk gün dördüncü sırada söz alması öngörülüyor. 81’inci BM Genel Kurulu kapsamında çok sayıda ülkeden üst düzey katılım bekleniyor. Genel görüşmeler 22-28 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Genel Kurula 190 ülkeden üst düzey katılım sağlanması bekleniyor.

İKİ LİDER SON OLARAK ANKARA’DA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, son görüşmelerini 7 Temmuz 2026’da Türkiye’nin ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi kapsamında yapmıştı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 21 pare top atışı, mehteran gösterisi ve Türk Yıldızları’nın geçiş uçuşunun yer aldığı “A tipi” törenle karşılanan Trump’ın ziyareti, bir ABD başkanının 17 yıl sonra Türkiye’de resmi törenle kabul edilmesi açısından dikkat çekmişti. İki liderin baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası toplantıya geçilmişti. Görüşmelerde F-35 programı, CAATSA yaptırımları, KAAN’ın motorları, savunma sanayisindeki iş birliği, ticaret, Suriye ile Rusya-Ukrayna savaşı başlıkları ele alınmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

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