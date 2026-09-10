Bakan Kurum’dan İstanbul İçin Kiralık Konut Müjdesi! Başvuru Şartları ve Kira Fiyatları Belli Oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da hayata geçirilecek kiralık konut projesinin başvuru şartları ve kira bedellerini açıkladı. 14 Eylül’de başlayacak başvurulara, hane geliri 100 bin liranın altında olan, evli ve en az 1 yıldır İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar başvurabilecek.

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Bakan Kurum’dan İstanbul İçin Kiralık Konut Müjdesi! Başvuru Şartları ve Kira Fiyatları Belli Oldu
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Trabzon’da yaptığı açıklamada İstanbul’da hayata geçirilecek kiralık konut projesine ilişkin detayları paylaştı. Proje kapsamında konutların İstanbul’un 11 ilçesinde hayata geçirileceği ve başvuruların 14 Eylül’de başlayacağı bildirildi.

Kiralık konutların Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy’de bulunacağı belirtildi.

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

Sosyal konut projesine, hane geliri 100 bin liradan az olan, evli ve en az 1 yıldır İstanbul’da ikamet eden vatandaşların başvurabileceği açıklandı.

KİRALAR DA BELLİ OLDU

Projede daire tiplerine göre uygulanacak kira bedelleri de açıklandı. Buna göre 1+1 daireler 10 bin lira, 2+1 daireler 12 bin lira, 3+1 daireler 15 bin lira ve 4+1 daireler 18 bin liradan kiraya verilecek. Başvuruların 14 Eylül’de alınmaya başlanacağı bildirildi.

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