TMSF’den Dikkat Çeken Satış: Yenidoğan Çetesi Dosyasındaki Hastane İhalede

'Yenidoğan çetesi' soruşturması kapsamında yönetimi TMSF’ye devredilen Esenler Güney Hastanesi, 200 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı. Hastanenin ihalesi 30 Eylül 2026’da TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki binasında gerçekleştirilecek.

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TMSF’den Dikkat Çeken Satış: Yenidoğan Çetesi Dosyasındaki Hastane İhalede
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'Yenidoğan çetesi' soruşturması kapsamında yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen Esenler Güney Hastanesi satışa çıkarıldı. Hastane için 200 milyon lira muhammen bedel belirlenirken, ihale süreci de başlatıldı. İstanbul’da yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda hastane ve sağlık şirketinin yönetimi TMSF’ye devredilmiş, bazı sağlık kuruluşlarının ruhsatları da iptal edilmişti. TMSF daha önce Avcılar Hospital, Reyap İstanbul ve Reyap Çorlu hastanelerinin satışına ilişkin ilanlar yayımlamıştı.

TMSF’den Dikkat Çeken Satış: Yenidoğan Çetesi Dosyasındaki Hastane İhalede - Resim : 1

İHALE TARİHİ BELLİ OLDU

TMSF’nin yayımladığı ihale ilanına göre Güney Sağlık Hizmetleri için 200 milyon lira muhammen bedel belirlendi. İhaleye katılmak isteyenlerin gerekli idari ve mali belgeleri içeren kapalı teklif zarflarını 29 Eylül 2026 saat 16.00’ya kadar Satış Komisyonu’na teslim etmesi gerekiyor. İhale, 30 Eylül 2026 saat 11.00’de TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki binasında gerçekleştirilecek.

TMSF’den Dikkat Çeken Satış: Yenidoğan Çetesi Dosyasındaki Hastane İhalede - Resim : 2

SATIŞ AÇIK ARTIRMAYLA SÜRDÜRÜLECEK

Kapalı teklif zarflarının açılmasıyla başlayacak ihale sürecinde teklifler değerlendirilecek. Ardından uygun görülen istekliler arasından bir “Kısa Liste” oluşturulacak ve satış işlemi açık artırma yöntemiyle devam edecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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İhale Yenidoğan çetesi Hastane
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