THY'dan Bedavadan Biraz Pahalı Bilet Kampanyası: İşte Gidilecek Yerler
Türk Hava Yolları, 24-26 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştireceği ucuza bilet kampanyasını başlattığını duyurdu.
Türk Hava Yolları, 24-26 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yeni bir kampanya ile 100 bin bilet sunuyor. Bu kampanya kapsamında, 18 Kasım 2024 ile 15 Ocak 2025 tarihleri arasında seyahat etmek isteyen yolcular, yurt içi uçuşlarda EcoFly sınıfında biletleri 849 TL'den satın alabilecekler.
Yolcular, kampanyadan faydalanmak için belirtilen tarihlerde bilet alarak belirtilen seyahat tarihleri arasında uçuşlarını gerçekleştirebilecekler. Ek olarak, ExtraFly paketi ile İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara ve Nevşehir hatları için bilet fiyatları 1.229 TL olarak belirlenirken, PrimeFly paketi için bu fiyat 1.299 TL olacak.
Diğer yurt içi hatlar için ExtraFly paketi 1.179 TL, PrimeFly paketi ise 1.239 TL'den satışa sunulacak. Toplamda 100 bin koltukla sınırlı olan bu kampanya, yolculara cazip fiyatlarla seyahat etme imkanı sunuyor.