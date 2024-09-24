THY'dan Bedavadan Biraz Pahalı Bilet Kampanyası: İşte Gidilecek Yerler

Yolcular, kampanyadan faydalanmak için belirtilen tarihlerde bilet alarak belirtilen seyahat tarihleri arasında uçuşlarını gerçekleştirebilecekler. Ek olarak, ExtraFly paketi ile İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara ve Nevşehir hatları için bilet fiyatları 1.229 TL olarak belirlenirken, PrimeFly paketi için bu fiyat 1.299 TL olacak.