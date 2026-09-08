TFF Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar’ın Ölümünde Yeni Görüntüler! Araç Defalarca Takla Attı

TFF Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar’ın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 17 Ağustos’ta meydana gelen kazada Uçar’ın kullandığı otomobilin hafif ticari araca çarptıktan sonra defalarca takla attığı görüldü. Kazada yaşamını yitiren Uçar, 18 Ağustos’ta İstanbul’da toprağa verildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) Güvenlik Birim Sorumlusu olarak görev yapan Ebubekir Uçar'ın hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada, Uçar'ın otomobilinin defalarca takla attığı görüldü.

FECİ KAZADA TFF YETKİLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, 17 Ağustos günü saat 17.00 sıralarında Acarlar Mahallesi Yeni Riva Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü Ebubekir Uçar'ın makas atarak ilerlediği öne sürülen otomobil, aynı istikamette seyreden hafif ticari araca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis kaza nedeniyle trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada otomobil sürücüsü Ebubekir Uçar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan Uçar'ın, Türkiye Futbol Federasyonu'nda Güvenlik Birim Sorumlusu olarak görev yaptığı öğrenildi.

TFF Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar’ın Ölümünde Yeni Görüntüler! Araç Defalarca Takla Attı - Resim : 1

TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden Ebubekir Uçar, 18 Ağustos'ta Pendik Koca Sinan Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pendik Koca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TFF Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar’ın Ölümünde Yeni Görüntüler! Araç Defalarca Takla Attı - Resim : 2

ARAÇ 12 TAKLA ATTI

Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Ebubekir Uçar idaresindeki otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı anlar yer aldı. Kazada Uçar'ın kullandığı otomobilin defalarca takla attığı görüldü.

Kaynak: DHA

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